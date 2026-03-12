مازندران در آستانه روز قدس؛ تجلی وحدت و حمایت از فلسطین

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: روز جهانی قدس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های جهان اسلام، هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و به صحنه‌ای برای اعلام همبستگی مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان با مردم فلسطین تبدیل شده است.

این روز که به ابتکار معمار کبیر انقلاب اسلامی نام‌گذاری شد، طی دهه‌های گذشته به نمادی از مقاومت، همبستگی اسلامی و مقابله با ظلم و اشغالگری تبدیل شده است.

امسال نیز مردم استان مازندران همچون دیگر نقاط کشور خود را برای حضوری پرشور در راهپیمایی روز قدس آماده می‌کنند؛ حضوری که از سوی مسئولان، علما و نمایندگان مردم به‌عنوان تجلی وحدت ملی و اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.

اهمیت راهبردی روز قدس

حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهبردی روز جهانی قدس اظهار کرد: این روز یادگار ارزشمند و ماندگار امام راحل است که با هدف بیدارسازی افکار عمومی جهان اسلام و دفاع از ملت مظلوم فلسطین پایه‌گذاری شد.

وی افزود: روز قدس تنها یک مناسبت سیاسی نیست، بلکه نمادی از وحدت مسلمانان و اعتراض ملت‌های آزاده جهان علیه ظلم و اشغالگری به شمار می‌رود. به همین دلیل حضور گسترده مردم در این روز، پیام روشنی برای جامعه جهانی خواهد داشت.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه مسئله فلسطین همچنان مهم‌ترین مسئله جهان اسلام است، تصریح کرد: ملت ایران همواره در کنار مردم فلسطین ایستاده‌اند و با وجود فشارها و توطئه‌های مختلف، حمایت از آرمان آزادی قدس را ادامه داده‌اند.

حسینی مازندرانی تأکید کرد: امروز جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین و لبنان بیش از هر زمان دیگری چهره واقعی این رژیم را برای افکار عمومی جهان آشکار کرده است و همین مسئله موجب افزایش همدلی ملت‌ها با آرمان فلسطین شده است.

وی ادامه داد: مقاومت مردم فلسطین و ایستادگی نیروهای جبهه مقاومت نشان داده است که رژیم صهیونیستی با وجود حمایت قدرت‌های بزرگ، در برابر اراده ملت‌ها آسیب‌پذیر است و روند تحولات منطقه نیز بیانگر تغییر موازنه قدرت به سود جبهه مقاومت است.

به گفته این مسئول، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس نه‌تنها حمایت از مردم فلسطین، بلکه اعلام موضع صریح در برابر ظلم و بی‌عدالتی در سطح جهانی است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین از مردم روزه‌دار و مؤمن استان مازندران، به‌ویژه کارکنان و خانواده بزرگ انتظامی، دعوت کرد تا با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر همبستگی خود را با ملت فلسطین نشان دهند.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام محمود علیخانی، امام جمعه رامسر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های روز قدس در این شهرستان گفت: راهپیمایی روز قدس امسال در رامسر همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود و مردم مؤمن این شهر همچون سال‌های گذشته حضوری گسترده در این مراسم خواهند داشت.

مردم با حضور در راهپیمایی روز قدس حمایت خود از فلسطین را نشان می‌دهند

حجت‌الاسلام علیخانی با اشاره به اهمیت راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: روز قدس یکی از مهم‌ترین ابتکارات انقلاب اسلامی است که توانسته مسئله فلسطین را به یک مطالبه عمومی در جهان اسلام تبدیل کند.

وی افزود: امروز مسئله فلسطین تنها یک موضوع منطقه‌ای نیست بلکه به مسئله‌ای انسانی و جهانی تبدیل شده و بسیاری از ملت‌های آزاده دنیا نیز در حمایت از مردم مظلوم فلسطین موضع‌گیری می‌کنند.

امام جمعه رامسر با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم گفت: راهپیمایی روز قدس در رامسر روز جمعه همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد و از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مقابل شهرداری رامسر آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: مردم پس از حرکت در مسیر تعیین‌شده به سمت مصلای جوادالائمه حرکت خواهند کرد و پس از پایان راهپیمایی، نماز جمعه نیز در محل پیش‌بینی شده در بلوار معلم اقامه خواهد شد.

علیخانی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای نمازگزاران بیان کرد: با توجه به شرایط ایجاد شده برای مصلی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا نماز جمعه در فضای مناسب برگزار شود و همچنین مکان‌هایی برای وضو گرفتن نمازگزاران در نظر گرفته شده است.

امام جمعه رامسر از مردم خواست با همراه داشتن سجاده یا زیرانداز در این مراسم شرکت کنند تا برگزاری نماز جمعه با نظم بیشتری انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: بدون تردید حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس، پیام روشنی از حمایت ملت ایران از آرمان آزادی قدس و دفاع از مردم مظلوم فلسطین به جهانیان مخابره خواهد کرد.

امام جمعه رامسر با اشاره به برخی محدودیت‌ها در محل برگزاری نماز جمعه گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده برای مصلی، تمهیدات لازم برای برگزاری نماز در فضای مناسب در نظر گرفته شده است تا نمازگزاران بتوانند در فضایی آرام و منظم در این مراسم عبادی و سیاسی شرکت کنند.

دعوت مجمع نمایندگان مازندران

در همین حال، مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای از مردم استان برای حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس دعوت کرده است.

نمایندگان مردم مازندران در این بیانیه تأکید کردند که روز جهانی قدس نماد وحدت جهان اسلام و فرصتی برای اعلام حمایت از ملت مظلوم فلسطین است.

در این بیانیه آمده است که استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، ضرورت همبستگی و اتحاد مسلمانان را بیش از گذشته آشکار کرده است.

مجمع نمایندگان مازندران همچنین با محکوم کردن اقدامات خشونت‌آمیز و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی، بر حق مشروع مردم فلسطین برای دفاع از سرزمین و حقوق خود تأکید کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس می‌تواند پیام روشنی از حمایت ملت ایران از آرمان آزادی فلسطین به جهانیان مخابره کند.

نمایندگان استان مازندران همچنین اعلام کردند که مردم این استان همچون سال‌های گذشته با حضور پرشور در این راهپیمایی، بار دیگر همبستگی خود را با ملت فلسطین نشان خواهند داد.

کارشناسان مسائل سیاسی نیز معتقدند روز جهانی قدس طی سال‌های اخیر علاوه بر جهان اسلام، در میان ملت‌های آزادی‌خواه دیگر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از مردم جهان با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها از حقوق ملت فلسطین حمایت می‌کنند.

به باور تحلیلگران، افزایش آگاهی افکار عمومی جهان درباره مسئله فلسطین و انتشار گسترده تصاویر و اخبار مربوط به وضعیت مردم این سرزمین، موجب شده است که حمایت از حقوق فلسطینیان در سطح بین‌المللی افزایش یابد.

در همین راستا، بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی معتقدند که حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس می‌تواند به تقویت این روند و جلب توجه بیشتر افکار عمومی جهان به مسئله فلسطین کمک کند.

مردم مازندران نیز طی سال‌های گذشته همواره در صفوف پرشور راهپیمایی روز قدس حضور داشته‌اند و با سر دادن شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین، همبستگی خود را با آنان اعلام کرده‌اند.

به گفته مسئولان، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس نه‌تنها حمایت از مردم فلسطین، بلکه نمایش وحدت و همبستگی امت اسلامی در برابر ظلم و اشغالگری است؛ حضوری که پیام آن فراتر از مرزهای جغرافیایی خواهد بود و بار دیگر آرمان آزادی قدس شریف را در افکار عمومی جهان زنده نگه خواهد داشت.