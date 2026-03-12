۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

شارژ کالابرگ یک‌میلیونی خانوارهای لرستانی همچنان پابرجا است

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان، تأکید کرد: شارژ کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی خانوارهای این استان همچنان پابرجا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در سخنانی با بیان اینکه شارژ کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی به خانوارها هم همچنان پابرجا است، اظهار داشت: کالابرگ کودکان دارای سوءتغذیه به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های یک تا پنج و ۸۰۰ هزار تومان برای دهک‌های ۶ تا ۸ فعال شده است.

وی افزود: سه هزار و ۹۶۷ کودک دارای سوءتغذیه در استان شناسایی شده و کالابرگ کودکان سوءتغذیه به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های یک تا پنج از اول اسفند فعال شده است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: کالابرگ دهک‌های ۶ تا ۸ کودکان دارای سوءتغذیه هم به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان نیز فعال شده است.

