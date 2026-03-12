به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاهآباد در سخنانی با بیان اینکه شارژ کالابرگ یکمیلیونتومانی به خانوارها هم همچنان پابرجا است، اظهار داشت: کالابرگ کودکان دارای سوءتغذیه به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای دهکهای یک تا پنج و ۸۰۰ هزار تومان برای دهکهای ۶ تا ۸ فعال شده است.
وی افزود: سه هزار و ۹۶۷ کودک دارای سوءتغذیه در استان شناسایی شده و کالابرگ کودکان سوءتغذیه به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای دهکهای یک تا پنج از اول اسفند فعال شده است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: کالابرگ دهکهای ۶ تا ۸ کودکان دارای سوءتغذیه هم به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان نیز فعال شده است.
