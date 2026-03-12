به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی با تأکید بر اینکه ملت ایران برای دفاع از انقلاب و کشور نیازی به دعوت ندارد، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس، موجب تقویت جبهه مقاومت و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان علیه ایران و منطقه خواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی از جمله روز جهانی قدس، بیان کرد: اگر بخواهم مردم را برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کنم، واقعیت این است که نیازی به دعوت نیست. مردم ما خودشان نسبت به شرایط و مسائل کشور آگاه‌تر هستند و بهتر از بسیاری از ما این شرایط را درک می‌کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تا کنون مردم آگاهانه از انقلاب و تمامیت سرزمینی ایران دفاع کرده اند، افزود: الحمدلله مردم در میدان حضور دارند و وظیفه خود را در دفاع از انقلاب، دفاع از ایران و دفاع از تمامیت سرزمینی کشور به خوبی انجام می‌دهند.

مروی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی‌های ملی، عنوان کرد: امروز در نقاط مختلف شهرها و سراسر کشور شاهد حضور پرشور و باشکوه مردم در میدان هستیم. مردم برنامه و وظیفه خود را می‌دانند و برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود در صحنه حضور پیدا می‌کنند.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به شرایط خاص منطقه و اهمیت راهپیمایی امسال روز قدس تصریح کرد: شاید این نخستین راهپیمایی روز قدس باشد که در شرایطی برگزار می‌شود که ما در حال جنگ مستقیم با این رژیم وحشی و جنایتکار هستیم. اگر در گذشته درگیری‌هایی وجود داشت، عمدتاً به شکل غیرمستقیم بود و یا در حوزه‌های نرم‌افزاری دنبال می‌شد، اما امروز با یک جنگ سخت‌افزاری مستقیم مواجه هستیم.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان با ایران مستقل و قدرتمند مخالف‌اند؛ عنوان کرد: حضور مردم عزیز و آگاه ما در این صحنه، موجب تقویت جبهه مقاومت، جبهه انقلاب و جبهه وطن، یعنی ایران عزیز، خواهد شد. دشمنان با ایران مستقل و قدرتمند مخالف هستند؛ مسئله صرفاً جمهوری اسلامی نیست، بلکه اصل ایران برای آنان مسئله است و آنها نمی‌خواهند ایرانِ مستقل و قدرتمند در منطقه حضور و نقش‌آفرینی داشته باشد.

مروی ادامه داد: از نگاه آنان، هیچ کشوری در منطقه نباید از نظر جغرافیایی، سرزمینی و جمعیتی از رژیم صهیونیستی بزرگ‌تر و برتر باشد و این رژیم باید در منطقه در جایگاه نخست قرار گیرد. این همان برنامه و راهبردی است که دنبال می‌کنند و این موضوع بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که در ظاهر مطرح می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: بنابراین وظیفه همه ماست که در این صحنه حضور داشته باشیم، لذا این حضور می‌تواند نقشه‌های شوم دشمنان را برای منطقه خنثی کند. آنان از ایران آغاز کرده‌اند، اما برنامه‌شان محدود به ایران نیست و کل منطقه را هدف قرار داده‌اند.