۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

توقف فعالیت بنادر نفتی عراق

شرکت دولتی بنادر عراق اعلام کرد که در پی وقوع برخی مخاطرات امنیتی در نزدیکی سواحل این کشور فعالیت بنادر نفتی این کشور متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری دولتی عراق، یکی از مقامات شرکت دولتی بنادر عراق موسوم به GCPI اعلام کرد که فعالیت بنادر نفتی این کشور در ساحل خلیج فارس متوقف شده است.

دلیل این توقف فعالیت بروز برخی مخاطرات امنیتی از جمله احتمالا حمله به دو نفتکش در نزدیکی سواحل این کشور و از سوی دیگر محدود شدن تردد از تنگه هرمز است.

این مؤسسه البته اعلام کرده که با وجود تعطیل شدن بنادر نفتی اما بنادر تجاری این کشور به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

به گزارش مهر، احتمالا یکی از دلایلی که طی ساعات گذشته قیمت نفت در بازار جهانی دوباره روند جهشی خود را کلید زده و حتی در برخی بازارها سه رقمی شده است نیز همین عقب نشینی عراق از عرصه نفت به بازار به عنوان یکی از اعضای مهم اوپک است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

