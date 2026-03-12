۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

سردار حسن پور: خانواده شهدا مایه عزت نظام اسلامی هستند

سردار حسن پور: خانواده شهدا مایه عزت نظام اسلامی هستند

رشت - فرمانده انتظامی گیلان در دیدار با خانواده سرباز شهید «شایان شاهوردی زاده» گفت: خانواده شهدا را مایه عزت نظام اسلامی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن پور در دیدار با خانواده سرباز شهید شایان شاهوردی زاده در شهرستان رشت با اشاره به مقام والای شهدا و خانواده‌های آن‌ها، گفت: خداوند متعال مزد این فداکاری‌ها شهدا را خواهد داد.

این مقام ارشد انتظامی خانواده شهدا را مایه عزت نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و افزود: توجه و سرکشی از خانواده شهدا یک وظیفه همگانی است.

سردار حسن پور همچنین به جمعیت حاضر در مراسم تشییع شهدا اشاره کرد و اذعان داشت: در مراسم تشییع شهدا، همه اقشار جامعه برای ادای احترام به شهدا آمدند که‌ این نشان‌دهنده عزت و احترام مردم به شهدا است.

وی در پایان تأکید کرد: ما هرگز خانواده‌های شهدا را فراموش نخواهیم کرد و همواره در خدمت آن‌ها خواهیم بود.

گفتنی است شهید «شایان شاهوردی زاده» در حملات آمریکایی صهیونیستی به کلانتری کیانشهر تهران به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

