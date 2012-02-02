کاهش نزولات جوی در پلدختر/ مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند

ولی الله رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال جاری در شهرستان پلدختر نزولات آسمانی چندانی نداشتیم از مردم روستاهای انتظار داریم با درست مصرف کردن آب شرب و هدر ندادن این نعمت الهی شرکت آب و فاضلاب روستایی را یاری دهند.

وی با تاکید بر اینکه نباید برای آبیاری باغات و مزارع از آب شرب استفاده کرد، افزود: همچنین باید روستائیان پلدختری از استفاده آب به صورت غیر مجاز خودداری کنند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر همچنین به اجرای پروژه های آبرسانی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: پروژه آبرسانی کوثر با هدف تامین آب آشامیدنی 38 روستا و جمعیت افق طرح حدود 13 هزار و 633 نفر در شمال شرقی شهرستان و جنوب معمولان در سال 88 آغاز شد که فاز اول آن در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

رحمتی ادامه داد: تا کنون سه دهنه چشمه مربوط به این پروژه بهسازی شده و برای آبرسانی به روستاهای هدف طرح 52.5 کیلومتر خط انتقال، 450 متر مکعب مخزن، 20 کیلومتر جاده دسترسی و یک باب ایستگاه پمپاژ احداث شده است.

وی با اشاره به بهره برداری از این پروژه در دهه فجر ادامه داد: با بهره برداری از فاز اول این پروژه تاکنون آب آشامیدنی 19 روستای پروژه با 6 هزار و 600 نفر جمعیت که اهالی روستاهای حاشیه خطوط نفت پلدختر را نیز شامل می شود تامین شده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر یادآور شد: همچنین فاز دوم پروژه شامل خطوط فرعی روستاهای مسیر در دیماه سالجاری آغاز و پیمانکار فاز دوم اجرای خطوط فرعی را شروع کرده است.

رحمتی ادامه داد: در فاز دوم این پروژه بالغ بر 50 کیلومتر خطوط فرعی و ساخت 10 مخزن آب و یک ایستگاه پمپاژ احداث می شود.

وی گفت: اجرای پروژه آبرسانی مجتمع چم حیدر نیز یکی دیگر از فعالیتهای این شرکت است که در این زمینه حفر چاه به عمق 140 متر، مخزن ذخیره، ایستگاه پمپاژ، تجهیز چاه، محوطه سازی و احداث مخازن پروژه و خطوط انتقال روستاها از چاه تا مخازن ذخیره اجرا شده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر افزود: برای اجرای خطوط شبکه داخلی روستاهای مجتمع نیز تامین اعتبار لازم به عمل آمده که جزء کارهای اجرایی آبفار لرستان در سال جاری است.

رحمتی به اجرای طرح آبرسانی ریخان اشاره کرد و گفت: کار بهسازی چشمه، خطوط انتقال، ایستگاه پمپاژ، حوضچه و مخزن ذخیره اجرا شده و تجهیز پروژه در حال انجام است که در سال جاری به اتمام می رسد.

وی افزود: روستای چم محمدعلی، سراب عبدالعلی، بابا بهرام ، چم شهران، دادا گلاب و سرفراش جزء پروژه های اجرایی آبفار لرستان در شهرستان پلدختر هستند که عملیات حفر چاه نیمه عمیق روستا های چم محمد علی، داداگلاب و سرفراش در حال اجرا هستند.

به گفته مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر در صورت تامین آب بقیه کارهای اجرایی پروژه های یاد شده نیز شروع خواهد شد.

وی در خصوص طرح آبرسانی روستای سرنجه زیودار این شهرستان نیز اظهار داشت: روستاهای سرنجه زیودار نیز چندین مرحله مطالعه ژئو فیزیک انجام شده که نتیجه ژئو فیزیک از نظر تامین آب مناسب مطلوب نبوده و مجددا در حال بررسی و مطالعه است که به محض انجام مطالعه و تامین آب کافی و مطلوب عملیات اجرایی شروع خواهد شد.

رحمتی عنوان کرد: آب و فاضلاب روستایی لرستان در شهرستان پلدختر روستاهای فاقد آب شرب را به وسیله تانکرهای سیار تامین آب می کند.