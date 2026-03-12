فروپاشی قدرت پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در آستانه روز جهانی قدس پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم غیور، بیدار، بصیر و انقلابی استان لرستان؛
شیرمردان و شیرزنان دشمنستیز؛
روز جهانی قدس، میراث گرانقدر معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، تجلی اراده امت اسلامی و فریاد رسای حقطلبی در برابر جبهه باطل است. در شرایط حساس کنونی که ایران مقتدر و سرافراز و جبهه مقاومت، درگیر یک نبرد همهجانبه با استکبار جهانی و ایادی آن است، اهمیت این حضور تاریخی در راهپیمایی دشمنشکن روز قدس دوچندان شده است.
امروز چشم جهانیان به ملت بزرگ ایران دوخته شده است، ملت فهیمی که همواره در صحنههای حساس، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان و زورگویان عالم کوبیده است. جنایات بیشمار رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی با همراهی و پشتیبانی همهجانبه آمریکای جنایتکار در جایجای بلاد اسلامی قلب هر انسان آزادهای را به درد آورده است. رژیمی که در طول حیات نحس خود، جز کشتار زنان و کودکان بیگناه، ویرانی خانهها و بیمارستانها، کاری بلد نیست و هر روز با بمباران مدارس و منازل، قساوت قلب خود را به رخ جهانیان میکشد. این جنایتها هرگز فراموش نخواهد شد و خون این مظلومان، به وعده و نصرت الهی، طومار ظالمان را در آیندهای نزدیک، برای همیشه خواهد پیچید.
امروز شما ملت بزرگ ایران و مردم شریف و قهرمان لرستان، با حضور باشکوه، بینظیر و روزانه خود در سطح محلات و خیابانها، به خونخواهی امام شهیدمان و بیعت همهجانبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، تمام معادلات دشمنان خبیثمان را برهم زدهاید.
و اکنون ما در آستانه پیروزی نهایی ملت ایران و جبهه مقاومت، بر استکبار جهانی هستیم. فروپاشی تدریجی قدرت پوشالی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، نشانههای روشنی از تحقق وعده الهی است. حضور پرشور شما در راهپیمایی روز قدس، تکمیل سه حماسه تاریخی و ماندگارِ ملت ایران اسلامی، در ۲۲ دیماه، ۲۲ بهمنماه و اکنون ۲۲ اسفندماه سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
سپاه حضرت ابوالفضل علیهالسلام استان لرستان، ضمن تعظیم در مقابل بصیرت و دشمنشناسی شما ملت تاریخساز، از تمامی آحاد و اقشار مردم شریف، مجاهد و انقلابی استان لرستان، دعوت مینماید تا با مشتهای گرهکرده، باصلابت و وحدت مثالزدنی، در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مصادف با روز جمعه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴، در راهپیمایی عظیم روز قدس شرکت کرده و بار دیگر ندای حقطلبی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.
نظر شما