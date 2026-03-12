دعوت رئیس دستگاه قضاء از مرم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه طی پیامی از عموم ملت سلحشور و شجاع ایران اسلامی دعوت به عمل آورد تا با شکوهی هر چه تمام در راهپیمایی روز جهانی قدس، حضور به هم رسانند.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المساجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا.
ملت سلحشور ، شجاع و انقلابی ایران عزیز و سربلند، اکنون که در میانهی نبردی مقدس و سرنوشتساز با تمام کفر و استکبار و رذالت قرار داریم، شما جنود الهی الحق بهسان ستارههای ثاقب درخشیدهاید و دنیا را متحیر کردهاید؛ قدر متیقن، فردا نیز در راهپیمایی روز جهانی قدس که میراث ماندگار امام راحل است، سنگ تمام خواهید گذاشت و به ندای رهبری معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای حفظهالله، لبیکی جانانه خواهید گفت.
اگر چه شما امت بصیر و زمانشناس، تکلیف خود را میدانید و فردا با طوفان حضورتان، دشمن را مأیوستر میکنید، لکن اینجانب از روی ادای وظیفه، به سهم خود از یکایک شما نجیبزادگان دعوت به عمل میآورم که در راهپیمایی روز قدس امسال که ارزش و حساسیتی مضاعف دارد، حضوری هر چه پرشکوهتر و استوارتر داشته باشید.
بدونتردید دشمن زبون و فرسوده که تمامی محاسباتش در تجاوز به ایران اسلامی غلط از آب درآمده و زمینگیر شدنش به وضوح قابل مشاهده است، فردا میخ آخر بر تابوتش توسط شما ملت مقتدر زده خواهد شد و نعشش از منطقه کشیده خواهد شد.
شما مردم پر قدر و منزلت فردا در شرایطی موج عظیم راهپیمایی را به راه خواهید انداخت که داغدار امام شهیدتان خامنهای کبیر هستید و پس از شبزندهداری و تهجد در شب قدر، برای پاسداشت و حراست از قدر مکتب اسلام همصدا و همپا با همه آزادیخواهان جهان، خیابانها را به تسخیر درمیآورید. حضور یکپارچه ملت ایران اسلامی و سایر ملتهای آزاده و حقطلب در راهپیمایی روز جهانی قدس نشان خواهد داد که جامعه جعلی و موزاییکی صهیونیستی رو به اضمحلال و فروپاشی است و احیای فلسطین از بحر تا نهر، در آیندهای بسیار نزدیک، با رخت بر بستن حضور شیطان بزرگ، آمریکا، از منطقه ما ، بیش از پیش در دسترس است.
