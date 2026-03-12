بیانیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس بیانیه ای صادر و اهالی فرهنگ و هنر و رسانه را به شرکت در این راهپیمایی دعوت کرد.
در این بیانیه آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
روز جهانی قدس، روز ایستادگی و خروش ملت ایران و جوامع آزادهای است که هیچگاه در برابر ظلم و تجاوز سر فرود نیاورده اند. امسال، این روز بزرگ معنایی دیگر دارد؛ روزی متفاوت و سرشار از خشم مقدس ملت ایران، علیه رژیمی کودککش و جنایتپیشه که به خیال خام خود، میپندارد با خونریزی و ترور میتواند صدای حق را خاموش کند.
خمینی کبیر، دههها پیش با بصیرتی الهی، راه را به ما آموخت و فرمود: رژیم کودککش صهیونیستی باید هدف نخستِ انزجار و خشم ملتهای آزاده جهان باشد. امروز، آن آموزه عظیم بیش از هر زمان زنده است. ما در روز قدس امسال، فریاد «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» را در حالی سر میدهیم که رژیمهای متجاوز، به خیال خام خود گمان کرده بودند که میتوانند با شهادت رهبر عزیز و هموطنان مظلوممان، عزم ملت ایران را در هم بشکنند.
اما راهپیمایی روز قدس امسال، تنها میدان شعار نیست؛ فرصتی است برای نشان دادن مقاومت ملی در برابر تجاوز به خاک میهن و نمایش نفرت از متجاوزان، و زمانی است برای ابراز شوری مقدس که در هفتههای گذشته، با هر شهید هموطن، در وجود هر ایرانی آزاده انباشته شده است.
این حضور، اعلام همبستگی ملت ایران و نمایش دستهای گره کرده آنها با یکدیگر است؛ پیامی است برای آنان که در خیال باطل خود، میپندارند با تکیه بر رژیمهای متجاوز و حامیانشان، میتوانند ذرهای از خاک پاک این سرزمین را تسخیر کنند.
اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چونان آحاد ملت غیور ایران در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس، با گامی استوار و حضوری پرخروش، بار دیگر فریاد حق، عدالت و مقاومت را به گوش جهانیان خواهند رساند.
نظر شما