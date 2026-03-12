به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به روایت جلسه شبانه مجلس خبرگان رهبری و انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر معظم انقلاب و ولی امر مسلمین پرداخت که ان را در ادامه می‌خوانید:

خدای متعال شاهد، حاکم و ناظر است و می‌داند که مجلس خبرگان رهبری در فضایی آکنده از اخلاص و توجه به خدا و در سایه لطف و عنایت ویژه و توسل خاص به حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و قربة الی الله و با تامل و مباحثه و دقت فراوان کارشناسی، بدون تحت تاثیر قرار گرفتن از هیچ جناح و گروه و جریان و نهادی و بر اساس وظیفه شرعی و قانونی، صفات مندرج در اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و ۵ قانون اساسی را قابل انطباق بر شخصیت والای حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای دام ظله الوارف دانست و با رای قاطع و آزاد و کتبی و مخفی بیش از 91 درصد رای دهندگان حاضر در یک اجلاس رسمی و فوق‌العاده و حضوری که بیش از دو سوم خبرگان حاضر بودند و با فداکاری و شرایط خطرناک و تهدیدات دشمن و در فضای خون و شهادت، معظم له را به عنوان ولی‌فقیه واجد شرایط و رهبر سوم انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به ملت حسینی فداکار و وفادار ایران و مقاومت اسلامی و امت اسلام معرفی کرد که بلافاصله با بیعت و استقبال فراوان ملت و مقاومت و امت و اقشار گوناگون قرار گرفت.

این تصمیم خالصانه راهبردی ماندگاری انقلاب اسلامی و پیروزی نیروهای مسلح و یاس و ناامیدی دشمنان را به همراه دارد.

حدیث مفصل درباره‌ آن شب مقدس و لیلة القدر انقلاب اسلامی کتاب قطوری است که در این مختصر نمی‌گنجد.