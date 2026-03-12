۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

چین صادرات بنزین و گازوئیل را به‌دلیل تنش‌های خاورمیانه متوقف کرد

بلومبرگ گزارش داد چین به بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های خود دستور داده صادرات بنزین و گازوئیل را تعلیق کنند؛ تصمیمی که حاشیه سود پالایش را به بالاترین سطح سه‌سال اخیر رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، چین به بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های خود دستور داده است صادرات بنزین و گازوئیل را به حالت تعلیق درآورند و حتی برای لغو محموله‌هایی که پیش‌تر برای فروش آن‌ها توافق شده بود، با خریداران مذاکره کنند.

بر اساس این گزارش، این اقدام بی‌سابقه در پی تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و مسدود شدن مسیرهای حیاتی انتقال نفت خام به چین اتخاذ شده است.

گزارش‌ها حاکی است این تصمیم پکن بلافاصله بر بازارهای منطقه‌ای تأثیر گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که حاشیه سود پالایش گازوئیل به ۴۹ دلار در هر بشکه و حاشیه سود نفت سفید به بیش از ۵۵ دلار در هر بشکه رسیده که بالاترین سطح در سه سال اخیر محسوب می‌شود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

