۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

تمدید ارسال اثر به بخش سردار آسمانی تئاتر مقاومت؛ یک بخش ویژه اضافه شد

همزمان با تمدید بخش سردار آسمانی (نمایش‌های خیابانی) جشنواره تئاتر مقاومت، تولید اثر با محتوای «جنگ رمضان و سیره مقام معظم رهبری» به این بخش از رویداد اضافه شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، ارسال اثر در بخش سردار آسمانی (نمایش‌های خیابانی) بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت تا سی‌ام فرودین ۱۴۰۵ تمدید شد.

همچنین با توجه به تجاوز وحشیانه دشمنان آمریکایی - صهیونیستی به مام وطن تولید نمایش خیابانی با محوریت «جنگ رمضان و نگاه ویژه به سیره مقام معظم رهبری» نیز به این بخش از جشنواره تئاتر مقاومت اضافه شد.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی (https://moghavemattheater.ir) مراجعه کرده یا با شماره (۰۲۱-۸۸۷۴۱۴۲۷) تماس بگیرند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

