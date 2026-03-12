۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

مدیرعامل برق تهران از بازسازی ۲۲۹ نقطه آسیب‌دیده در جنگ رمضان خبر داد

تهران- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از پایداری کامل شبکه برق در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بکلو،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از پایداری کامل شبکه برق در سراسر استان خبر داد و گفت: با وجود حملات دشمن در جریان جنگ تحمیلی اخیر، تمامی نقاط آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و رفع عیب شده است.

حسن‌بکلو با اشاره به آمادگی پیش‌دستانه این شرکت در برابر تهدیدات دشمن اظهار داشت: با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بهره‌گیری از سناریوهای پدافند غیرعامل، بلافاصله وارد فاز عملیاتی شد و ۲۵۰ اکیپ فنی و اجرایی در سطح استان سازماندهی شدند تا به صورت شبانه‌روزی آماده رفع هرگونه اختلال در شبکه توزیع برق باشند.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر ۲۲۹ نقطه از شبکه برق استان تهران بر اثر حملات مستقیم دشمن دچار آسیب شده بود، افزود: با تلاش و مجاهدت اکیپ‌های عملیاتی، تمامی این نقاط بازسازی و مشکل آن‌ها برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران وضعیت شبکه توزیع برق در شهرستان‌های استان را مطلوب ارزیابی کرد و با اشاره به آمادگی صددرصدی نیروهای فنی و اجرایی، به مشترکان اطمینان داد که ارائه خدمات شایسته به مردم غیرتمند استان تهران با قدرت و قوت ادامه دارد.

کد خبر 6772772

