دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات برای روز قدس/آگاهانه به خیابان خواهیم آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پیامی از مردم ایران دعوت کرد تا در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«سُبحانَ الَّذِی اَسری بِعَبدِهِ لَیلاً مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ اِلَی المَسجِدِ الاَقصَا الَّذی بـارَکنا حَولَهُ لِنُرِیَهُ مِن ءایـتِنا اِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ البَصیر»

وقوع جنگ تحمیلی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در ماه مبارک رمضان و ایستادگی بی نظیر و مقاومت ج. ا.ایران در برابر جلادان غزه، روح جدیدی در کالبد آرمان فلسطین دمیده و اهمیت برزگداشت روز جهانی قدس را دوچندن ساخته است. ملت‌های گوناگون جهان امسال نیز در حالی در حمایت از فلسطین و آزادی قدس شریف غریو آزادی سر می‌دهند که سانسور و تحریف رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمنان فلسطین، نتوانسته مانع از این جوش و خروش شود. اگرچه در ماه مبارک رمضان امسال داغ شهادت مظلومانه و مقتدرانه قائد شهید قدس، حضرت امام خامنه‌ای (ره)، بر دل‌هایمان سنگینی می‌کند، اما در سایه رهبری خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله) کماکان بر طی طریق در این مسیر مقدس و نورانی مصمم هستیم.

دعوت جهانی خمینی کبیر ( ره) برای خروش آزادی خواهان جهان جهت اعتراض به اشغال و جنایت علیه مردم مظلوم فلسطین در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، تکلیف امت اسلامی را برای همیشه با دشمن صهیونیستی مشخص کرده است. افکار عمومی آزادی‌خواهان به ویژه در جوامع مسلمان منطقه و جهان، کمترین سنخیتی با سکون و تسلیم در برابر دشمن صهیونیستی ندارد. گفتمان اصیل مقاومت حتی با شهادت رزمندگان مقاومت روز به روز، استوارتر شده است. امسال در حالی به استقبال روز جهانی قدس می رویم که موشکها و پهپادهای ایرانی عمق استراتژیک اراضی اشغالی را هدف قرار داده و خواب راحت را بر آمریکا و رژیم صهیونیستی حرام نموده است.

هم‌اکنون به برکت خون پاک شهدای مقاومت در اراضی اشغال و سایر نقاط جهان، این جبهه با تمام توان و قدرت خود هم درمیدان نبرد نظامی با دشمنان ملت‌فلسطین و هم در میدان نبرد گفتمانی با طرفداران سازش با رژیم صهیونیستی ثابت قدم ایستاده است. درحالی‌که پیوند و مودت میان طرفداران مقاومت روزبه‌روز در جهان بیشتر می‌شود، شاهد ایجاد گسست و شکاف میان طرفداران گفتمان سازش و سرسپردگی به دشمنان هستیم.

امسال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مسئولانه و آگاهانه به خیابان‌ها خواهیم آمد تا قدرتمندتر از هر سال، فریاد نابودی دشمن صهیونیستی و آزادی قدس شریف را سر دهیم. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مصرانه از ملت شریف و همیشه در صحنه ایران و دیگر ملت‌های دنیا دعوت می‌کند تا در این آوردگاه بزرگ حضور پیدا کرده و بار دیگر پیام مقاومت جهانی و آزادی قدس شریف را به دشمنان قسم خورده بشریت مخابره کنند.»