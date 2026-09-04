مهلت ۴ماهه شورای فرهنگ عمومی به استانداربرای ساماندهی پیاده راه اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه های نماز جمعه این هفته اردبیل، ضمن قدردانی از دست اندرکاران اجرایی استان، گفت: در هفته دولت، پروژه های متعددی در استان به بهره برداری رسید که این اقدام در شرایط محاصره اقتصادی و تحریم ها، ارزش مضاعفی دارد. از تمامی مدیران استانی که در این مسیر تلاش کردهاند، صمیمانه تشکر میکنم. کارآمد جلوه دادن دولت، از سیره شهید رئیسی بود. دشمنان و کانال های معاند شبانه روز در تلاش اند تا نظام را ناکارآمد نشان دهند و در این میان، نقش صداوسیما در انعکاس عملکرد دولت، شایسته تقدیر ویژه است.

وی افزود: صداوسیما در پوشش فعالیت های دولت سنگ تمام گذاشته؛ به گونه ای که هر زمان شبکه ملی را روشن میکنیم، یکی از مدیران یا وزرا در حال تشریح اقدامات دولت هستند. این رسانه چنان در خدمت بیان عملکرد نظام قرار گرفته که گویی در استخدام دولت است. حضور اقشار مختلف سیاسی با دیدگاه های گوناگون در صداوسیما، تحقق بخش عنوان «رسانه ملی» است. کانال های خارجی با تمام توان درصدد تخریب اعتماد عمومی به صداوسیما هستند تا مردم در شرایط جنگ، به منابع بیگانه مراجعه کنند که این خود فاجع های بزرگ خواهد بود. همراهی با این جریان ها در تخریب صداوسیما، به معنای نادیده گرفتن منافع ملی، به ویژه در دوران جنگ ترکیبی است. انتظار داریم همه طرف ها در حفظ سرمایه های ملی نهایت دقت را به کار گیرند.

امام جمعه اردبیل در ادامه با تأکید بر نمایندگان مجلس نسبت به پرهیز از استفاده از ظرفیت های استخدامی برای اطرافیان، تصریح کرد: نمایندگان محترم دقت داشته باشند اگر برای استان مجوز استخدامی اخذ می شود، این ظرفیت متعلق به همه مردم استان است، نه نزدیکان و نه افرادی که در انتخابات همکاری داشته و اکنون توقعی دارند. هر نماینده ای که لیست افرادی را برای جذب به مدیران ارائه دهد، ناچار خواهم بود او را به مردم معرفی کنم. به مدیران نیز می گویم اگر نماینده ای بر شما فشار آورد، زیر بار نروید و در صورت لزوم استعفا دهید تا کارنامه مدیریتیتان مخدوش نشود؛ این خیرخواهی من برای حفظ امانتداری شماست.

آیت الله عاملی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع پیاده راه اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که با حضور شورای فرهنگ عمومی برگزار شد، نظرات موافق و مخالف به طور کامل بیان گردید. مسئولان استانی به ویژه استاندار پیشنهاد دادند که ظرف چهار ماه، این مکان به یک مرکز فرهنگی و تربیتی تبدیل شود تا با این پیوست فرهنگی، هرگونه ناهنجاری از بین برود. از همه متدینین و دغدغه مندان فرهنگی درخواست میکنم تا با مسئولان همکاری کنند تا فضای معنوی این بخش از شهر بهخوبی حفظ شود.