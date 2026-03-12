حجتالاسلام غلامرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس در اراک، فردا جمعه از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود و شرکتکنندگان مسیر میدان شهدا تا مصلی بیتالمقدس را طی خواهند کرد.
وی با اشاره به جزئیات مسیر راهپیمایی افزود: شرکتکنندگان از میدان شهدا به سمت خیابان محسنی، خیابان شیخ فضلالله نوری و میدان سرداران حرکت خواهند کرد و در نهایت در مصلی بیتالمقدس گرد هم میآیند تا با اقامه نماز جمعه، وحدت و همدلی خود را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به نمایش بگذارند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: سخنران ویژه این مراسم آیتالله علی عباسی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه خواهد بود که درباره اهمیت روز قدس و لزوم حمایت از مقاومت اسلامی سخنرانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه روز جهانی قدس، استان مرکزی یکپارچه آماده خروشی عظیم علیه استکبار و صهیونیسم میشود، گفت: راهپیمایی باشکوه امسال در ۱۲۰ نقطه شهری و روستایی این استان برگزار خواهد شد تا بار دیگر انزجار ملت ایران از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را به جهانیان مخابره کند.
حجتالاسلام گودرزی با تأکید بر جایگاه والای روز جهانی قدس در گفتمان انقلاب اسلامی گفت: این راهپیمایی فرصتی برای ابراز انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و همچنین حمایت از مردم مظلوم فلسطین به ویژه کودکان و زنان بیدفاع غزه است که این روزها تحت شدیدترین حملات وحشیانه قرار دارند.
وی روز جهانی قدس را یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) و نماد وحدت جهان اسلام در برابر استکبار جهانی دانست و گفت: ملت بزرگ ایران همواره در این عرصهها حضوری کوبنده و پرشور داشتهاند و امسال نیز با قدرت بیشتری در صحنه حاضر خواهند شد تا به دشمنان نظام نشان دهند آرمان فلسطین همچنان زنده و پویا است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: انتظار است همه اقشار مردم، از جمله جوانان، دانشجویان، طلاب، بازاریان، کارگران، فرهنگیان و خانوادههای معظم شهدا تا در این حماسهآفرینی حضور پرشوری داشته باشند.
وی افزود: پس از اقامه نماز جمعه و پایان راهپیمایی، بیانیهای در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت اسلامی قرائت خواهد شد.
گفتنی است راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور در شهرهای ساوه، خمین، محلات، دلیجان، زرندیه، آشتیان، تفرش، کمیجان، فراهان و شازند برگزار میشود و مردم استان مرکزی بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت نشان خواهند داد.
