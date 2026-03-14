به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار اصناف و بازاریان مشهد اظهار کرد: بازار در طول تاریخ یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های دینداری و حمایت از جریان‌های دینی بوده و پیوندی عمیق و ریشه‌دار میان بازار، روحانیت و ارزش‌های اسلامی وجود داشته است.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: تدین، تعهد دینی و گرایش مذهبی در بازار، امری ریشه‌دار و تاریخی است و از دوران آغاز غیبت تاکنون، بازار یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های حفظ دین، شعائر مذهبی و پشتیبانی از نهادها و جریان‌های دینی بوده است.

وی گفت: در همین حوادث اخیر نیز، اگرچه برخی از بازاریان به‌حق اعتراضاتی داشتند، اما وقتی دیدند دیگران می‌خواهند از این فضا سوءاستفاده کنند، صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند. نجابت، اصالت و دین داری از ویژگی‌های بازاریان است و در بزنگاه‌ها ایرانی‌بودن، اسلامی‌بودن و ریشه‌داری خود را نشان داده‌اند.

مروی اظهار کرد: ممکن است دشواری‌ها و گرانی‌هایی در بازار وجود داشته باشد، اما اصل تأمین کالا و ادامه فعالیت بازار علی‌رغم شرایط جنگی برقرار است و بخشی از این مسئله حاصل تلاش دولت و بخش مهمی نیز نتیجه همراهی و مسئولیت‌پذیری بازاریان و اصناف است.

تولیت آستان قدس رضوی هر قدمی که بازاریان برای تأمین معیشت مردم بردارند و اگر این کار با نیت درست، با انصاف و با رعایت حال مردم انجام شود، ارزش و ثواب بزرگی خواهد داشت.

وی گفت: اگر در چنین شرایطی کسی از بخشی از سود خود بگذرد و با مردم مدارا کند، در حقیقت با خدا معامله کرده است و این عمل ارزشمند در پیشگاه الهی بی‌پاداش نخواهد ماند.