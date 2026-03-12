مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان و سومین شب قدر، اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه میزبان مردم نیکوکار برای شرکت در همایش اهدای خون خواهد بود.

وی افزود: ماه مبارک رمضان فرصت ارزشمندی برای تقویت روحیه نوع‌دوستی و کمک به همنوعان است و اهدای خون در این شب‌های معنوی می‌تواند نقشی مهم در نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی داشته باشد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: مرکز اهدای خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری روز پنج‌شنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ مصادف با ۲۲ رمضان از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.

میرزاده در پایان از مردم دعوت کرد با حضور در این برنامه و اهدای خون در سومین شب قدر، علاوه بر بهره‌مندی از فضای معنوی این شب‌ها، در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی استان مشارکت کنند.

