۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

راهپیمایی روز قدس در کرمانشاه از میدان انقلاب تا مسجد جامع

کرمانشاه- راهپیمایی یوم‌الله روز جهانی قدس روز جمعه ۲۲ اسفند از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در کرمانشاه و از میدان انقلاب اسلامی به سمت مسجد جامع برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس امسال نیز روز جمعه ۲۲ اسفندماه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود و مسیر این راهپیمایی از میدان انقلاب اسلامی (شهرداری سابق) آغاز و تا مسجد جامع ادامه خواهد داشت.

در جریان این مراسم منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه به عنوان سخنران این برنامه در جمع راهپیمایان سخنرانی خواهد کرد و آیت‌الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه نیز به عنوان خطیب در این مراسم حضور خواهد داشت.

همچنین نمازگزاران و شرکت‌کنندگان در این مراسم برای اقامه نماز در پایان راهپیمایی، سجاده و مهر نماز همراه داشته باشند.

کرمانشاه هر ساله همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان صحنه حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم‌الله روز جهانی قدس است؛ حضوری که نماد همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

کد خبر 6772890

