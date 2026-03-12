مکارم شیرازی: روز قدس نماد ایستادگی برابر استکبار و زورگویان عالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله ناصر مکارم شیرازی پیامی به مناسبت روز جهانی قدس به شرح ذیل صادر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران، مسلمانان غیور و آزادگان جهان!
روز قدس، نماد آزادگی، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار و زورگویان عالم است.
ملت ایران و امت اسلامی، به اقتضای ایمان و باور دینی خویش، برای آزادی قدس شریف و نجات ملت مظلوم فلسطین پایداری میکنند.
حتی در روزگاری که خود نیز در معرض دشمنی و تجاوز هستند، از این راه روشن و آرمان والا دست نمیکشند؛ بلکه با عزمی استوار، در دفاع از حق و عدالت، پرچم مقاومت را برافراشته نگاه میدارند.
این پایداری و وحدت شما مردم مؤمن و سربلند، دشمنان اسلام را به عقبنشینی و اعتراف به شکست و قبول شروط وادار خواهد کرد إن شاءالله.
شایسته است در این روز بزرگ، یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام راحل و رهبر شهیدمان را گرامی داشته و با حضور پرشور و انقلابی در راهپیمایی روز جهانی قدس، ایران اسلامی را سرافراز نماییم.
