۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

ضربات کوبنده نیروی دریایی سپاه به مقر ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: نیروی دریایی سپاه بامداد امروز طی دو موج حمله، مقر ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی در بندر "مینا سلمان" را تحت ضربات کوبنده موشک‌ها و پهپادها قرار داد.

در این پایگاه، سامانه ضد پهپاد لیدز، مراکز نگهداری و دپو شناورهای مدیریت پذیر از راه دور، مرکز تجهیزات پشتیبانی و مخازن سوخت این پایگاه، و همچنین مراکز تجمع سربازان تروریست آمریکایی با انواع پهپاد انهدامی و موشک‌های کروز و بالستیک به طور دقیق مورد اصابت قرار گرفت.

🔹 به مدد الهی، تنگه هرمز همچنان بسته باقی خواهد ماند.

این اقدام نیروی دریایی سپاه نشان‌دهنده عزم و اراده قاطع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی است.

هادی رضایی

