بازار مرغ مازندران در مسیر ثبات است

حسین اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد چرخه تأمین و عرضه مرغ در مازندران در شرایط مطلوب قرار دارد و با مدیریت مناسب، پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان در داخل و خارج از استان است.

وی با بیان اینکه بخشی از تولیدات استان به تهران ارسال می‌شود، افزود: حجم قابل توجهی از مرغ آماده طبخ به میادین و فروشگاه‌های پایتخت منتقل شده و در کنار آن، ارسال مرغ زنده به کشتارگاه‌ها نیز انجام گرفته است.

اسلامی ادامه داد: در کنار تأمین بازار تهران، میزان قابل توجهی از مرغ در سطح استان توزیع شده و نیاز بازار داخلی بدون کمبود در حال تأمین است.

وی همچنین به نقش استان در پشتیبانی از سایر مناطق اشاره کرد و گفت: بخشی از تولیدات مازندران به استان‌های دیگر نیز ارسال می‌شود و این روند به تعادل بازار در سطح کشور کمک کرده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی مازندران با تأکید بر تداوم روند فعلی خاطرنشان کرد: با استمرار تولید و مدیریت شبکه توزیع، بازار مرغ در مازندران و استان‌های مقصد در وضعیت پایدار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این ثبات ادامه داشته باشد.