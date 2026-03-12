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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۴۱

عزاداران یاسوجی امشب برای پیروزی رزمندگان دست به دعا بردند

عزاداران یاسوجی امشب برای پیروزی رزمندگان دست به دعا بردند

یاسوج- عزاداران یاسوجی در شب بیست و یکم رمضان برای پیروزی رزمندگان اسلام دست به دعا بردند.

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کد مطلب 6773075

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