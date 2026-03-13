https://mehrnews.com/x3bzXk ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۲۱ کد مطلب 6773089 استانها همدان استانها همدان ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۲۱ حضور پر شور مردم همدان همزمان با شبهای قدر همدان- همزمان با شبهای قدر مردم همدان دارالمومنین همدان همانند شبهای گذشته در خیابانها حضور پر شور داشتند. دریافت 31 MB کد مطلب 6773089 کپی شد مطالب مرتبط پایداری در برابر دشمن،یک ضرورت فرهنگی و هویتبخش است مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان آغاز شد تصاویری از تداوم تجمع های مردمی در جنوب شرق استان تهران قیام برای اقتدار وطن در شب بارانی شیراز قزوینیها پرشور به خیابان آمدند برچسبها شب قدر تجمع مردمی همدان
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