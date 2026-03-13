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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۲۱

حضور پر شور مردم همدان همزمان با شب‌های قدر

حضور پر شور مردم همدان همزمان با شب‌های قدر

همدان- همزمان با شب‌های قدر مردم همدان دارالمومنین همدان همانند شب‌های گذشته در خیابان‌ها حضور پر شور داشتند.

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کد مطلب 6773089

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