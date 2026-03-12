روز قدس فرصتی برای طنین انداز شدن فریاد حق طلبی ملت مسلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به‌مناسبت روز جهانی قدس بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

روز جهانی قدس، ابتکار تاریخی و ماندگار حضرت امام خمینی (ره) در نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به‌عنوان نماد وحدت امت اسلامی در برابر ظلم و اشغالگری و تجلی اراده‌ ملت‌های آزاده برای آزادی فلسطین و قدس شریف است. این روز، فرصتی ارزشمند برای طنین‌اندازشدن فریاد حق‌طلبی و آزاداندیشی ملت‌های مسلمان و مردم سراسر جهان در برابر جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بوده و هست.

رژیم نامشروع صهیونیستی دهه‌هاست با جنگ‌افروزی، قتل‌عام بی‌گناهان و تجاوز مستمر به سرزمین‌های مقدس اسلامی، وجدان‌های بیدار را جریحه‌دار کرده است. با این حال، همواره سکوت و بی‌عملی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایت‌ها و فجایع، لکه‌ای ننگین بر تاریخ معاصر بوده و تنها بر رنج ملت‌های ستم‌دیده به‌ویژه مردم مظلوم فلسطین افزوده است.

امروز، ملت‌های بیدار جهان فریاد سر می‌دهند که مقتدای شهید امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) و دیگر شهدای عالی‌قدر جبهه مقاومت مصداق بارز و نماد ایستادگی در برابر ظلم و نشانه‌ای از وعده الهی در پیروزی مستضعفان بر مستکبران عالم هستند.

روز قدس، روز پایان سکوت، روز ایستادگی در برابر ظلم، روز تبیین مجدد دستاوردهای مقاومت در سراسر جهان و روزی است که امت اسلام با توکل و ایمان به وعده الهی فارغ از جغرافیا، اقلیم، نژاد و مذهب در برابر ظلم و اشغالگری سرودی واحد در محو و نابودی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی سر می‌دهند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ضمن تأکید بر لزوم حفظ همدلی و وحدت در شرایط کنونی کشور و پیروی از آموزه‌های امام خمینی (ره) و عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (ره) و تبعیت از خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) از عموم ملت شریف و قهرمان ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا همچون همیشه با حضوری پرشکوه، وفاداری خود را به آرمان‌های آزادی قدس شریف و حمایت از مقاومت ملت فلسطین این‌گونه اعلام نمایند که قدس، قلب تپنده‌ امت اسلامی است و دفاع از آن، وظیفه‌ای دینی، اخلاقی و تاریخی برای همه‌ی آزادگان عالم می‌باشد.