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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۱۷

روز قدس فرصتی برای طنین انداز شدن فریاد حق طلبی ملت مسلمان است

روز قدس فرصتی برای طنین انداز شدن فریاد حق طلبی ملت مسلمان است

روز قدس، فرصتی ارزشمند برای طنین‌اندازشدن فریاد حق‌طلبی و آزاداندیشی ملت‌های مسلمان و مردم سراسر جهان در برابر جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بوده و هست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به‌مناسبت روز جهانی قدس بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

روز جهانی قدس، ابتکار تاریخی و ماندگار حضرت امام خمینی (ره) در نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به‌عنوان نماد وحدت امت اسلامی در برابر ظلم و اشغالگری و تجلی اراده‌ ملت‌های آزاده برای آزادی فلسطین و قدس شریف است. این روز، فرصتی ارزشمند برای طنین‌اندازشدن فریاد حق‌طلبی و آزاداندیشی ملت‌های مسلمان و مردم سراسر جهان در برابر جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بوده و هست.

رژیم نامشروع صهیونیستی دهه‌هاست با جنگ‌افروزی، قتل‌عام بی‌گناهان و تجاوز مستمر به سرزمین‌های مقدس اسلامی، وجدان‌های بیدار را جریحه‌دار کرده است. با این حال، همواره سکوت و بی‌عملی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایت‌ها و فجایع، لکه‌ای ننگین بر تاریخ معاصر بوده و تنها بر رنج ملت‌های ستم‌دیده به‌ویژه مردم مظلوم فلسطین افزوده است.

امروز، ملت‌های بیدار جهان فریاد سر می‌دهند که مقتدای شهید امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) و دیگر شهدای عالی‌قدر جبهه مقاومت مصداق بارز و نماد ایستادگی در برابر ظلم و نشانه‌ای از وعده الهی در پیروزی مستضعفان بر مستکبران عالم هستند.

روز قدس، روز پایان سکوت، روز ایستادگی در برابر ظلم، روز تبیین مجدد دستاوردهای مقاومت در سراسر جهان و روزی است که امت اسلام با توکل و ایمان به وعده الهی فارغ از جغرافیا، اقلیم، نژاد و مذهب در برابر ظلم و اشغالگری سرودی واحد در محو و نابودی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی سر می‌دهند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ضمن تأکید بر لزوم حفظ همدلی و وحدت در شرایط کنونی کشور و پیروی از آموزه‌های امام خمینی (ره) و عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای (ره) و تبعیت از خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) از عموم ملت شریف و قهرمان ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا همچون همیشه با حضوری پرشکوه، وفاداری خود را به آرمان‌های آزادی قدس شریف و حمایت از مقاومت ملت فلسطین این‌گونه اعلام نمایند که قدس، قلب تپنده‌ امت اسلامی است و دفاع از آن، وظیفه‌ای دینی، اخلاقی و تاریخی برای همه‌ی آزادگان عالم می‌باشد.

کد مطلب 6773099

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