به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسلم صیاد شامگاه پنج‌شنبه در مراسم سومین شب قدر که در حرم مطهر شهدا برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی ایمان و تقوا در مدیریت جامعه اظهار کرد: ایمان و تقوا به مثابه یک مراقبت درونی عمل کرده و نفس انسان را از لغزش‌ها حفظ می‌کند؛ فقدان این دو عامل مهم، دعوت مؤثر مردم به مسیر حق را با مانع جدی مواجه می‌سازد.

وی با بیان اینکه مجموعه کمالات یک مؤمن باید در وجود حاکم متبلور باشد، افزود: مؤمن واقعی دارای روحیه مجاهدت، مقاومت و ایستادگی است و در برابر سختی‌ها سر تسلیم فرود نمی‌آورد و این ویژگی‌ها برای یک حاکم الهی ضروری است.

ساده‌زیستی؛ منش مدیریت الهی

این کارشناس مذهبی ساده‌زیستی و توانایی مدیریت یکپارچه تمام نقاط کشور به ویژه مناطق محروم و روستاها را از سوی حاکم، نشأت گرفته از منش مدیریت الهی و برگرفته از سیره انبیا دانست.

وی عدالت‌مداری و پرهیز از خشم و غضب را از دیگر شاخصه‌های یک حاکم اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: رفتار با مردم باید بر مدار اعتدال استوار باشد و تصمیم‌گیری‌ها هرگز نباید در هنگام خشم و غضب اتخاذ شود. نشانه قدرت حقیقی در فرو نشاندن خشم و گذشت در اوج اقتدار نهفته است.

اجرای حق بدون تبعیض

حجت‌الاسلام صیاد با تأکید بر لزوم اجرای یکسان حق برای همه اقشار جامعه، به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص فتنه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: فریب‌خوردگان، افرادی هستند که تحت تأثیر جوّ زدگی قرار گرفته‌اند و روحیه عدالت‌طلبی باید بر اساس ترس از خدا و معیارهای الهی استوار باشد نه بر پایه احساسات زودگذر یا جو عمومی. برخورد با فریب‌خوردگان نیز باید از روی عدالت و انصاف صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه رهبر الهی باید از تاریخ درس گرفته و جریانات زمان خود را با دقت رصد کند، افزود: نمونه عینی این ویژگی در سیره عملی رهبر معظم انقلاب مشهود است؛ ایشان در برابر توهین‌های شخصی با حلم و گذشت رفتار کردند، اما در مسائل دینی، اجتماعی و منافع عمومی هرگز کوتاه نیامدند.

پرهیز از سطحی‌نگری در عدالت‌پیشگی

این کارشناس مذهبی سطحی‌نگری در امر عدالت‌پیشگی را از آفات مهم اداره جامعه برشمرد و تأکید کرد: کارگزاران نظام اسلامی باید پاک‌دست، صاحب‌شناخت و بصیر باشند، از اقدامات شتاب‌زده پرهیز کرده و وارد کارهایی که زمان و بستر انجام آن فراهم نشده، نشوند.

حجت‌الاسلام صیاد در پایان، انجام کارهای ضعیف و بی‌نتیجه یا تصمیم‌گیری بدون روشن بودن مسیر و عواقب آن را از نشانه‌های بی‌تدبیری دانست که یک مدیر و حاکم الهی باید از آن دوری جوید.