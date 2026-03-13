کشته شدن یک افسر فرانسوی در حمله پهپادی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که ستوان آرنو فرئون «در جریان حملهای در منطقه اربیل عراق برای فرانسه جان باخت.»
مکرون بدون ذکر تعداد دقیق زخمیها، افزود که سربازان دیگری نیز زخمی شدهاند.
وی تأکید کرد که حمله به نیروهای فرانسوی «غیرقابل قبول» است.
پیش از این ، ارتش فرانسه از زخمی شدن شش سرباز خود در حمله پهپادی در اربیل خبر داده و اعلام کرده بود که سربازان زخمی در عراق بلافاصله به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدهاند.
ارتش فرانسه از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
امید کوشناو، استاندار اربیل، و یک منبع امنیتی آگاه، به رویترز تأیید کردند که حداقل شش سرباز فرانسوی در حمله پهپادی که پایگاه مشترک نیروهای پیشمرگه و فرانسوی را در منطقه مخمور عراق هدف قرار داده بود، زخمی شدهاند.
نظر شما