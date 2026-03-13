به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی ظهر جمعه در مراسم روز قدس اصفهان که در میدان تاریخی امام خمینی (ره) برگزار شد، با قدردانی از حضور مردم در مراسم‌های مذهبی و انقلابی روزهای اخیر گفت: ملت ایران طی دهه‌های گذشته نشان داده‌اند که در مسیر ولایت، مقاومت و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری استوار مانده‌اند. شایسته است پس از عبادت‌ها و ذکرهایی که در این شب‌ها انجام شده، از خداوند متعال به‌دلیل نعمت بزرگ ولایت سپاسگزاری کنیم و برای سلامتی حضرت ولی‌عصر (عج) دعا داشته باشیم.

وی ادامه داد: مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته ثابت کرده‌اند که روحیه حسینی و عاشورایی دارند و در مسیر انقلاب اسلامی با صبر و استقامت، همراه با تقدیم شهدا، پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

انتخاب رهبری و استمرار مسیر انقلاب

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی اظهار کرد: در این مقطع حساس باید خداوند را شکرگزار باشیم که هدایت نظام اسلامی به شخصیتی سپرده شد که ادامه‌دهنده راه امامین انقلاب است و اجازه نخواهد داد مسیری که از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و رهبر پیشین ترسیم شده دچار وقفه یا انحراف شود.

وی گفت: دشمنان تلاش داشتند شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که فردی در جایگاه رهبری قرار نگیرد که همان مسیر و گفتمان گذشته را ادامه دهد، اما این انتخاب نشان داد اراده الهی بر استمرار همان راه و همان آرمان‌ها قرار گرفته است.

حاجی‌صادقی افزود: نخستین پیام رهبر انقلاب نیز نشان داد که جبهه مقاومت و مبارزه با استکبار نه‌تنها تضعیف نخواهد شد بلکه با قدرت و شکوه بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف گفت: ملت ایران حتی در سخت‌ترین شرایط نیز صحنه را ترک نکرده‌اند و با حضور گسترده در مراسم‌ها، تشییع شهدا و اجتماعات مختلف نشان داده‌اند که اصلی‌ترین پشتوانه نظام اسلامی هستند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: رزمندگان و فرماندهان جبهه مقاومت نیز پیام قدردانی خود را به مردم ایران اعلام کرده‌اند و تأکید دارند که این حمایت مردمی بزرگ‌ترین پشتوانه آنان در میدان مبارزه است.

وی اضافه کرد: رزمندگان اعلام کرده‌اند که با اتکا به خداوند متعال و با تکیه بر حمایت ملت ایران، تا رسیدن به اهداف خود و گرفتن انتقام خون شهدا و شکست دشمنان از مسیر جهاد و مقاومت عقب‌نشینی نخواهند کرد.

لزوم استمرار حضور مردم و خدمت مسئولان

حاجی‌صادقی با اشاره به شرایط حساس منطقه تأکید کرد: امروز میدان جهاد تنها به مرزهای کشور محدود نمی‌شود بلکه در همه شهرها و در عرصه‌های مختلف ادامه دارد و حضور مردم در صحنه می‌تواند بسیاری از توطئه‌ها و فتنه‌ها را خنثی کند.

وی از مردم خواست همان‌گونه که تاکنون در صحنه حضور داشته‌اند، این حضور مقتدرانه و دشمن‌شکن را ادامه دهند و با حمایت از رزمندگان و رهبر انقلاب، جبهه حق را در مسیر پیروزی یاری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان کشور گفت: مهم‌ترین توصیه امامین انقلاب به مسئولان، خدمت صادقانه به مردم بوده است و مدیران کشور باید این خدمت را یک نعمت و افتخار بدانند.

وی افزود: مسئولان باید با وحدت، انسجام و روحیه جهادی در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند و بدانند که محور وحدت و انسجام در کشور، ولایت است.

حاجی‌صادقی در پایان با اشاره به شرایط متفاوت روز قدس امسال اظهار کرد: راهپیمایی امسال روز قدس در شرایطی برگزار می‌شود که ملت ایران بیش از گذشته بر ایستادگی در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی تأکید دارند.

وی تصریح کرد: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته نشان داده‌اند که هرگز در برابر ظلم و استکبار تسلیم نخواهند شد و همچنان با همان شعار تاریخی «هیهات من‌الذله» در مسیر دفاع از آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در پایان گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و حمایت از رهبری، مسیر مقاومت را ادامه خواهند داد و در نهایت پیروزی جبهه حق بر جبهه استکبار محقق خواهد شد.