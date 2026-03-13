احمد دنیامالی: خانواده ورزش همیشه کنار مردم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی که امروز (جمعه ٢٢ اسفند) در راهپیمایی روز قدس شرکت داشت، گفت: خانواده ورزش مثل سایر آحاد جامعه در ۴۷ سال گذشته در کنار مردم بودند. چه در جنگ هشت سال دفاع مقدس و چه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان.

وی با اشاره اقدامات ایران علیه حملات آمریکایی -صهیونی تصریح کرد: آنچه ما در مقابل این تهاجم بروز و ظهور داشتیم، بخش کوچکی از توان و ظرفیت نیروهای مسلح ایران است.

وزیر ورزش با تاکید بر اینکه توان اصلی ما امروز در پادگان ها است که در آماده باش به سر می برند، یادآور شد: می شنویم که دشمن در مرزها دنبال تحرکاتی است، این توطئه ها از اول انقلاب بوده و ما توانستیم با غیرت بچه های سرزمین پیروز میدان باشیم.

دنیامالی گفت: خیلی از اهالی ورزش در بمباران های اخیر در قالب گروه‌های امدادی و جهادی فعال بودند ضمن اینکه سمن ها در حوزه جوانان با مشاوره هایی که می دهند در خدمت خانواده ها هستند.

وزیر ورزش همچنین گفت: در تمامی این شب ها ۳۱ اداره کل استانی و فدراسیون ها موکب زدند و در خیابان ها حضور داشتند.

دنیامالی همچنین در خصوص موضوع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال آمریکا گفت: کشوری که میزبان بازی های جام جهانی است بر اساس قوانین جهانی و منشور المپیک باید شرایط را برای همه کشورها مهیا کند اما آمریکا از هیچ اصولی پیروی نمی کند.

وی ادامه داد: مجامع جهانی باید در قبال جنگی که آمریکا به ما تحمیل کرد، وارد می شدند و میزبانی را از این کشور می گرفتند. متاسفانه مجامع جهانی در مقابل این کشورها به جهت اینکه خودشان مستقل نیستند، حمایتی نکردند.

وزیر ورزش تاکید کرد: فدراسیون جهانی فوتبال و کمیته بین المللی المپیک این رفتارها را حتی محکوم نکردند.ملت های مسلمان مثل ما فکر می کنند اما سران و مسئولانش مخالف مصالح ملی مردم قدم بر می دارند.

دنیا مالی یادآور شد: ما اعلام کردیم که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی امنیت ندارد و متاسفانه ترامپ هم خودش تایید کرده است. سفیر ایران در مکزیک رایزنی کرده که اگر مکزیک میزبانی بازی های ایران را بپذیرند به جام جهانی برویم که بعید بنظر می رسد، شدنی باشد.