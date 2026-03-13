به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برنامه آخر شبی استیون کولبرت با حضور پراحساس چهره های مشهور که در دفاع از وی صحبت می کنند، دارد به پایان راه خود می رسد.

جان لیتگو بازیگر یکی از این چهره ها بود که در برنامه «آخر شب با استیون کولبرت» حاضر شد و کاری را انجام داد که مهمانان برنامه در شب های اخیر زیاد انجام داده اند؛ او به طور مفصل به تجلیل این مجری پرداخت.

کولبرت پس از ۱۰ سال در ماه می (اردیبهشت) از شبکه سی‌بی‌اس جدا می‌شود و این حرکتی بود که رهبری جدید پارامونت انجام داد تا رضایت دولت ترامپ را جلب کند. لیتگو با شعری که نوشته بود، در برنامه حاضر شد و با خواندن این شعر با عنوان «کولبرت قدرتمند»، به «شاهکارهای والای وی» که منظور از آنها مونولوگ‌های کولبرت بود، اشاره و به وی ادای احترام کرد و پرسید: «پس چرا برنامه لغو شده است؟ چرا تمام آن لذت را هدر می‌دهیم؟ چرا این گنجینه ملی محبوب را از روی آنتن برمی‌داریم؟»

بت میدلر هم در بازنویسی طنزآمیزی از یک ترانه در ادای احترام به کولبرت، یک بیت را با این عبارت طنز عوض کرد که: «تو هرگز دست پرتقال را نبوسیدی». درو بریمور هم با لباسی در برنامه ظاهر شد که روی آن نوشته شده بود «قلب ما استیون».

خبر حذف برنامه کولبرت که تابستان اعلام شد، خبر تکان‌دهنده‌ای برای صنعت و برای مخاطبانی بود که او را از انتخابات ۲۰۱۶ به عنوان صدای حیاتی مقاومت ضد ترامپ می‌دیدند.

آنچه در نهایت از آن زمان روی آنتن رفته همواره ادای احترامی به مجری خود برنامه بود و هم مهمانان به تجلیل او پرداختند و هم حضار، دسته گل‌های بی‌پایانی را هر بار به سمت وی پرتاب می‌کنند.

مهمانان کولبرت هر شب واکنشی احساسی به حذف مجری‌ای که دوست داشتند، آن هم به روشی که به نظر ناعادلانه می‌رسد، دارند و حسن نیت ترامپیستی دیوید الیسون، مدیرعامل جدید پارامونت، در بحبوحه ادغام اسکای‌دنس/پارامونت را یادآوری می‌کنند. این موضوع به یاد می‌آورد که موسسه های متعدد دیگری در حال حاضر در حال تسلیم شدن هستند؛ دانشگاه‌ها، شرکت‌های حقوقی، و البته شرکت‌هایی در سراسر صنعت سرگرمی.

تمرکز بر حذف این برنامه که بیش از حد بزرگ و کمی دراماتیک شده، به ویژه به این دلیل است که بسیاری از نهادهای دیگر در بحران هستند و با توجه به اینکه این بحران به سراسر جهان تسری یافته، ارزش این برنامه بیش از همیشه روشن می شود.

حمایت از این مجری که به دلیل عصبانی کردن رژیم کنار گذاشته شده و تجلیل از وی به عنوان یک سلبریتی، نشان می دهد کولبرت شایسته‌ برخورد بهتری از سوی سی‌بی‌اس بود، و تجلیل از این مجری سرسخت سیاسی شاید با دغدغه‌های افرادی که به خاطر دیدگاه سیاسی‌اش به «برنامه‌ آخر شب» وی روی آورده‌اند، ارتباطی ندارد.

کولبرت در آینده‌ نزدیک، پرده‌ بعدی خود را خواهد داشت و در برابر کسانی که فکر می‌کنند برای او کاری در دوران روی کار بودن ترامپ وجود نخواهد داشت، باید گفت دوره‌های ریاست جمهوری ۴ سال طول می‌کشد و پیش از این از یک دوره ترامپ عبور شده‌ و کولبرت تازه در اوایل دهه‌ شصت سالگی اش است و هنوز فرصت زیادی برای کار دارد.