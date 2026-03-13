لاریجانی: حملات اسرائیل به راهپیمایی قدس نشان از استیصال این رژیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در میان جمعیت پرشور و انبوه مردم، به حملات اخیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و گفت: معلوم است که این رژیم کم آورده است.

لاریجانی در ادامه با اشاره به فشارهای آمریکا بر ایران افزود: ترامپ عقلش نمی‌رسد که ببیند ملت ایران، ملت رشید و قوی و با اراده‌ای است. هر چه فشار آمریکا بیشتر شود، اراده مردم نیز بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی به مسیر راهپیمایی روز قدس، نشانه‌ای از استیصال و ضعف این رژیم در برابر اراده و عزم ملت ایران است.