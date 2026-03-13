۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

لاریجانی: حملات اسرائیل به راهپیمایی قدس نشان از استیصال این رژیم دارد

لاریجانی: حملات اسرائیل به راهپیمایی قدس نشان از استیصال این رژیم دارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: حملات رژیم صهیونیستی به مسیر راهپیمایی روز قدس، نشانه‌ای از استیصال و ضعف این رژیم در برابر اراده و عزم ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در میان جمعیت پرشور و انبوه مردم، به حملات اخیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و گفت: معلوم است که این رژیم کم آورده است.

لاریجانی در ادامه با اشاره به فشارهای آمریکا بر ایران افزود: ترامپ عقلش نمی‌رسد که ببیند ملت ایران، ملت رشید و قوی و با اراده‌ای است. هر چه فشار آمریکا بیشتر شود، اراده مردم نیز بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی به مسیر راهپیمایی روز قدس، نشانه‌ای از استیصال و ضعف این رژیم در برابر اراده و عزم ملت ایران است.

کد خبر 6773514
هادی رضایی

    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      مرگ بر اسرائیل و ترامپ

