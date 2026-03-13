قطعنامه پایانی راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایان روز جهانی قدس در قطعنامه پایانی با محکوم کردن جنایتهای آمریکای خبیث و رژیم منحوس صهیونیستی، حمایت خود را از نیروهای مسلح تا گرفتن انتقام خونهای پاک هموطنانمان اعلام کردند.
متن کامل قطعنامه راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس ۱۴۰۴ به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
"سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ"
روز جهانی قدس، میراث راهبردی و ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نماد همبستگی امت اسلامی و آزادگان جهان در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با اشغالگری و نظام سلطه است. این روز بزرگ، جلوهای از اراده ملتهای بیدار برای مقابله با ظلم و همچنین، احقاق حقوق پایمالشده ملت فلسطین و آزادی قدس شریف بهشمار میرود.
راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس، امسال در شرایطی برگزار میشود که منطقه غرب آسیا شاهد تحولات سرنوشتساز و تاریخی در تقابل جبهه مقاومت با آمریکای جنایتکار و رژیم اشغالگر صهیونیستی است. جنگ رمضان و نبرد مجاهدان جبهه مقاومت در برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی، بار دیگر نشان داد که اراده ملتهای مقاوم میتواند هیمنه پوشالی این رژیم را درهم بشکند و افقهای تازهای از پیروزی و آزادی را پیش روی ملتهای منطقه بگشاید. در این نبرد تاریخی، معادلات امنیتی منطقه و جهان با قدرت مقاومت تغییر یافت و مفهوم خاورمیانه زیبا که در اندیشههای توسعهطلبانه دشمنان ترسیم شده بود، به «خاورمیانه مقاوم» تبدیل شد.
ملت بزرگ ایران اسلامی در حالی در این راهپیمایی حضور مییابد که داغ شهادت رهبر مجاهد و حکیم خویش، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای رحمت الله علیه و جمعی از فرماندهان و مدافعان کشور را بر دل دارد؛ شهادتی که اگرچه اندوهی عمیق بر دلهای ملت ایران نشاند، اما مکتب عزت، مقاومت، استکبارستیزی و ایستادگی آن رهبر شهید را به سرمایهای ماندگار برای ملت ایران و الهامبخش ملتهای آزاده جهان تبدیل کرد. با دلی داغدار از شهادت امام امت و البته امیدوار به فضل الهی و عنایات حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف در ادامه راه، تحت زعامت و رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی)، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امامین انقلاب، مواضع قاطع خود را با بانگ رسای «الله اکبر- خامنهای رهبر» و شعارهای «مرگ بر آمریکا - مرگ بر اسرائیل» اعلام میداریم:
۱- ما مردم ولایتمدار ایران اسلامی در این راهپیمایی عظیم و تاریخی، یکصدا فریاد برمیآوریم که بر عهد و پیمان خود با آرمانهای بلند امام راحل، رحمت الله علیه و امام شهید خامنهای رحمت الله علیه استواریم و با دلی سرشار از عشق و ارادهای پولادین، با سومین سکاندار کشتی انقلاب، رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) تجدید بیعت می کنیم و اعلام میداریم تا آخرین قطره خون، پای عهد و میثاق خود با ولایت ایستادهایم.
۲- ما شرکتکنندگان در این راهپیمایی با محکومیت شدید جنایت های آمریکای خبیث و رژیم منحوس صهیونیستی تأکید میکنیم که شهادت غیرنظامیان همچون گلهای پرپرشده میناب و حمله به مناطق مسکونی، درمانی، امدادی، ورزشگاهها، مدرسه ها و بیمارستانها، جلوهای آشکار از جنایات جنگی و نقض فاحش همه قوانین حقوق بشری است و باید با واکنش قاطع نهادهای بینالمللی روبرو شود و از نیروهای مدافع کشور میخواهیم تا انتقام خونهای پاک هموطنانمان را با قدرت و صلابت از دشمن زبون و حقیر بگیرند.
۳- ما مردم ولایی ایران اسلامی، حمایتهای سیاسی، نظامی و رسانهای معاندین و برخی کشورهای منطقه از تهاجم ناجوانمردانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان را عامل اصلی ادامه جنایت ها می دانیم و تأکید میکنیم که این کشورها با تداوم این حمایتها، شریک مستقیم جنایت ها و فجایع انسانی در ایران بوده اند و باید در برابر وجدان بیدار ملتهای جهان پاسخگو باشند و اعلام میداریم که «تنبیه متجاوزان» و عاملان جنایت، یک اصل قطعی و غیرقابل انکار در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- ما شرکتکنندگان در این تجمع نورانی، ضمن قدردانی صمیمانه از مجاهدتها، آمادگی، هوشیاری و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، فراجا و دیگر مدافعان امنیت کشور، تأکید میکنیم که نبرد با وحوش جنایتکار آمریکایی- صهیونیستی، باید تا انتقام خون مطهر مرجع و قائد شهید امت، فرماندهان و مرد و زن و کودک معصوم این مرزو و بوم و پاسخ پشیمان کننده به دشمن متجاوز ادامه دارد تا دیگر حتی فکر تعرض به این کشور عاشورایی به مخیله هیچ مستکبر زورگویی خطور نکند.
۵- ما مردم انقلابی ایران اسلامی، وحدت، همبستگی و حضور آگاهانه در صحنههای مختلف را مهمترین پشتوانه انقلاب اسلامی در برابر جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمنان دانسته و از همه قشرهای جامعه میخواهیم با حفظ انسجام ملی، بصیرت انقلابی و حضور فعال در عرصههای اجتماعی و سیاسی، نقشههای شوم بدخواهان این مرز و بوم را ناکام بگذارند.
۶- ما شرکتکنندگان در این حماسه عظیم ملی، ضمن پاسداشت ایثار و فداکاری بیدریغ همه دستگاههای خدمترسان و گروههای مردمی و جهادی، مراتب قدردانی و سپاس خالصانه خود را از کارکنان شجاع و خستگیناپذیر جمعیت هلال احمر، اورژانس، سازمان آتشنشانی، شهرداریها و گروه درمان جان بر کف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میداریم. در همین باره، از مجاهدتها و تدابیر شبانهروزی دولت در عرصه جنگ اقتصادی و مدیریت وضع بحران، بهویژه در تأمین پایدار نیازهای اساسی، مهار دقیق بازار و حفظ زنجیره تأمین احتیاج های عمومی جامعه، قدردانی و تأکید میکنیم که انسجام، تابآوری و پشتیبانی همهجانبه در جبهه داخلی، خواب آشفته دشمنان برای فلج کردن اقتصاد و ایجاد التهاب و ناامیدی در میان ملت رشید ایران را با شکستی خفتبار روبرو خواهد کرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴
مصادف با ۲۳ رمضان ۱۴۴۷
