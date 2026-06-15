به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز بزرگ فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان، بیانیهای بهمناسبت پایان جنگ تحمیلی چهلروزه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جنگ تحمیلی چهلروزه، فتنهای تمامعیار از سوی آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی بود که با تمام قساوت و با بهرهگیری از پیشرفتهترین تسلیحات و گسترده ترین شبکه ائتلافی، بر پیکر امت اسلامی فرود آمد. این تهاجم که با چراغ سبز قدرتهای استکباری و همراهی خاموش برخی دولتهای مرتجع منطقه همراه بود، آزمونی بس سهمگین برای جبهه حق بود. آری، این نبرد نا برابر زخم های عمیقی بر جان و مال این سرزمین نشاند و داغی سترگتر از آن بر دل آزادگان جهان نهاد: شهادت مقتدا و قائد امت اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی، پرچمدار مبارزه با استبداد جهانی و پناه مستضعفان عالم در برابر استبداد غربی ـ عبری. اما اراده خداوند چنین بود که این خونهای پاک، بذر پیروزی گردد و از دل این مصیبت عظما، حماسهای بینظیر متولّد شود.
فروپاشی هیمنه؛ فرعون زمانه رسوا شد
دشمن پنداشت با آتش و آهن، با بمبهای سنگرشکن و جنگ الکترونیک، میتواند اراده خود را دیکته کند و خاورمیانه را به سیطره ابدی خود درآورد، امّا حقیقت میدان نبرد، رویایی دیگر را روایت کرد: متجاوزان در رسیدن به هدف اصلی خود، یعنی «تغییر»، شکستی خفتبار خوردند. آنان که به گمان خود با حملات ترکیبی و همهجانبه، ظرف چهل روز کار مقاومت را یکسره میکنند، امروز نهتنها از تحمیل اراده خود ناتوان ماندهاند، بلکه در برابر صلابت فرزندان مقاومت، تمام افسانههای شکستناپذیریشان رنگ باخت. از آن مهمتر، هیمنه و هیبت پوشالی آمریکای غدّار و سگ دستآموزش، رژیم غاصب اسرائیل، که دههها با پروپاگاندا و ارعاب روانی، خود را قدرتی فراتر از تصوّر جلوه میدادند، اکنون در برابر دیدگان حیرتزده بشریت، عریان و درمانده است. آن هیولایی که جهان از آن میهراسید، امروز ثابت شده که جز پنجهای توخالی و غرّشی بیبنیان نیست.
ایران، طلایهدار قدرت چهارم جهان؛ تولّد نظم نوین منطقهای
در این نبرد جانانه که معادله قدرت در جهان را باز تعریف کرد، مردان و زنان ایران اسلامی، دوشادوش برادران عراقی، یمنی، لبنانی و فلسطینی خود، حماسهای آفریدند که نهتنها افتخار جهان اسلام، بلکه مایه مباهات تمام بشریت آزادیخواه گردید. مقاومت اسلامی نشان داد که اراده، ایمان و راهبرد سهگانه «ایمان، ایثار و فناوری بومی» میتواند پیچیدهترین ماشین جنگی جهان را زمینگیر کند. اینک محور مقاومت، نه یک بازیگر منطقهای، که بهمثابه «قدرت چهارم جهان» ظهور و بروز یافته است؛ قدرتی که معادلات کهن را در هم شکست، افسانه شکستناپذیری ناتو و تسلیحات آمریکایی را باطل کرد و نقشه راه نوینی پیش پای ملّتهای تحت ستم گشود. جهان پس از این جنگ، دیگر آن جهان پیشین نیست؛ نظمی نوین در حال تولّد است و ایران اسلامی پرچمدار این طلیعه است.
افغانستان در خندق مقاومت؛ «ما تنها نیستیم»
در این معرکه حق و باطل، محور مقاومت تنها نماند. مسلمانان و آزادگان جهان، از شرق آسیا تا قلب آفریقا و از آمریکای لاتین تا اروپا، یکپارچه حامی آن بودند و در این میان، دولت و ملّت افغانستان نقشی فراتر از همدلی عاطفی ایفا کرد. ملّت ما که خود طعم تلخ اشغال و مقاومت را چشیده است، نهتنها در میدانهای اعلام حمایت و انزجار از جبهه باطل حضوری پرشور داشت، که با اعلام آمادگی رسمی برای اعزام نیرو، نشان داد در سنگر مقاومت شریک خون و افتخار برادران ایرانی خود است. این اعلام آمادگی که ریشه در عمق پیوندهای تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملّت دارد، حامل این پیام روشن به دشمنان بود که جبهه مقاومت، مرز نمیشناسد و ملّتهای مسلمان، پیکری واحد در برابر تجاوزند. رزمندگان غیور ایران، عراق، یمن، لبنان و فلسطین، همواره در دعاهای صبح و شام مردم افغانستان حاضر بودهاند و پیروزی آنان را از خداوند متعال، خاضعانه و مصرّانه طلب کردهایم.
معجزه مذاکره؛ تسلیم دشمن پای میز ایران
برخی با نگاهی سطحی و عجولانه مذاکره را باخت تهران و برد واشنگتن میخوانند، غافل از آنکه نفسِ نشستن آمریکای جهانخوار پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی ــ کشوری که چهار دهه شعار نفی مطلق سازش با شیطان بزرگ را سر داده ــ آنهم پس از یک جنگ تمامعیار چهلروزه، خود فتحی بزرگ و اعتراف تلویحی دشمن به شکست راهحل نظامی است. چه رسد به آنکه روند مذاکرات به کسب امتیازات کلان برای ایران و تحمیل خواستههای ملّت بزرگ ایران بر ترامپ جنایتکار بینجامد. این، نه یک توافق ساده، که سند تسلیم زورگویان در برابر اراده پولادین مقاومت و گواه روشن بر این حقیقت است که زبان قدرت، تنها زبانی است که مستکبران میفهمند. ایران از موضع قدرت پای میز نشست و از موضع عزّت برخاست؛ این یعنی تولّد یک ابرقدرت نوظهور در عرصه دیپلماسی جهانی.
پیام تبریک، همدردی و عهد دوباره
اینجانب از جانب خود، مرکز بزرگ فعّالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و تکتک علاقمندان و حامیان افغان محور مقاومت، این پیروزی عظیم و تاریخساز را به پیشگاه منجی بشریت، حضرت حجّت بن الحسن العسکری (عجّلالله تعالی فرجه الشریف)، نایب برحقّش حضرت امام خامنهای(حفظهالله تعالی)، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیّه، دولت و ملّت قهرمان ایران اسلامی و یکایک مجاهدان محور مقاومت تبریک میگوییم و سر بر آستان شکر الهی میساییم. همچنین با قلبی آکنده از اندوه و مباهات، شهادت مظلومانه قائد شهید امت و دیگر شهدای گلگونکفن این نبرد را تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منّان، علوّ درجات برای آن امام همام، شهید والامقام دکتر علی لاریجانی، و یکایک شهدای گرانقدر این جنگ، جنگ دوازدهروزه و کودتای ماه جدی/دی، شفای عاجل مجروحان و التیام آلام ملّتهای داغدار را خاضعانه مسئلت مینماییم. عهد میبندیم که بر این پیمان خونین، تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل جبهه باطل، استوار بمانیم و لحظهای از حمایت برادران مجاهد خود دریغ نورزیم.
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