به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود فاضلی نیا به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه در مصلی امام خمینی مشگین شهر اظهار کرد:روز قدس، فراتر از یک مناسبت ملی، نمادی از وفاداری و بیعت امت با رهبر و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و در این روز، مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی‌ها، بار دیگر پیمان خود را با امام و انقلاب تجدید کردند و نشان دادند که در مسیر دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم، همواره در کنار رهبری خود ایستاده‌اند و این حضور، پیام روشنی به جهانیان ارسال می‌کند که امت ایران، متحد و یکپارچه در راه دفاع از آرمان‌های اسلامی است.

وی افزود: قدس، شهری با تاریخ طولانی و اهمیت عمیق برای سه دین ابراهامی، همیشه مانند قلب تپنده دنیا بوده است. این شهر نه تنها مرکز معنوی برای مسلمانان، کیشاییان و یهودیان است، بلکه مکانی برای همه انسان‌ها که به دنبال صلح و توافق هستند. هر زاویه از قدم‌های تاریخی در قفسه قلب این شهر، داستان‌هایی از مقاومت، امید و عشق را روایت می‌کند. قدم‌های مردم در خیابان‌های قدس، مانند ضربان قلب، همیشه در حرکت هستند و این حرکت، نشانه زنده‌ماندن این شهر در برابر تمام چالش‌ها است.

نماینده ولی فقیه در ناحیه سپاه مشگین شهر با بیان اینکه وقتی عدالت خواهان به سمت قدس قدم برمی‌دارند و دراین راهپیمایی عظیم شرکت می کنند، بیان کرد: تمام مؤلفه های اسلام در دنیا رقم می خورد و همه کفر در مقابل همه اسلام قرار گرفته و جنگ رمضان شروع شد.

حجت الاسلام فاضلی نیا گفت: جبهه اسلام و علمداری ایران اسلام وارد معرکه شده است و حضور حماسی و پرصلابت و مردمی بیعت عمومی با امام مجتبی خامنه ای را بستند و بعد از رهبری خلف صالح، مردم با عظمت و شکوه به دنیا نشان دادند که شب ها در زیر سرما هم در صحنه حاضر هستند و همانند عمار و سلمان و مقداد در صحنه حضور دارند.

نماینده ولی فقیه در ناحیه سپاه مشگین شهر با اشاره به اینکه در روز قدس پیام این امت رنگ بیعت با امام است ، افزود: ملت ایران با مشت های گره کرده نشان دادند که این اجتماع مردمی عنصر دشمن شکن را به جهانیان نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین عذاب الهی بر یهود نازل شده و ادامه دارد، تصریح کرد: اسرائیل غاصب به اندازه یک چهارپا نزد خدا ارزش ندارد و ملت فلسطین بیدار و آگاه است و این سرزمین به زودی آزاد خواهد شد و امروز جهاد بر هر فرد مسلمان واجب است.

نماینده ولی فقیه در ناحیه سپاه مشگین شهر گفت:در جنگ رمضان حق علیه باطل ایستاده است و افتخار می کنیم پرچم علوی ایران اسلامی پرچم حق مقابل پرچم کفر ایستاده است و نبرد دیرینه حق علیه باطل در حال تجلی است و ایستادگی در راه عدالت و دفاع از مظلومان، همواره از ارکان اصلی اسلام بوده و پرچم ایران اسلامی، نماد این ایستادگی و دفاع از ارزش‌های الهی در برابر ظلم و ستم است.

وی در پایان گفت: این رویدادها، یادآور اهمیت همبستگی و اتحاد مسلمین در برابر توطئه‌های دشمنان است و نشان‌دهنده اراده‌ای راسخ برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است