به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالله محمدی، در خطبه‌های نماز جمعه امروز مسجد جامع دهگلان ضمن تأکید بر اهمیت روز جهانی قدس به عنوان نماد اتحاد جهان اسلام، به وضعیت فلسطین، مواضع برخی کشورهای عربی و همچنین شهادت رهبری اشاره کرد و آن را نشانه عزت و فداکاری برای اسلام و ایران دانست.

امام جمعه دهگلان، روز جهانی قدس، را نمادی از اتحاد جامعه مسلمانان جهان عنوان و تصریح کرد: فلسطین، قبله اول مسلمانان جهان، سال‌هاست که مورد ظلم و ستم قرار دارد و این روز، تداعی‌کننده اتحاد مسلمانان جهان است.

انتقاد از مواضع برخی کشورهای عربی در قبال فلسطین

ماموستا محمدی در ادامه سخنان خود به کشورهای عرب منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از سران کشورهای عربی به صورت علنی خیانت کرده و به جای کمک به مردم مظلوم فلسطین، به دشمن مسلمانان کمک می‌کنند.

وی این اقدامات را مایه‌ تأسف و ضربه به آرمان فلسطین دانست.

امام جمعه دهگلان همچنین به موضوع شهادت رهبری اشاره کرد و این واقعه را نشانه عزت و سربلندی ایران خواند و افزود: رهبر با شهادت خود ثابت کرد که با تمام وجود، خود را فدای اسلام و ایران کرد.

وی این شهادت را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و نشان‌دهنده عمق فداکاری مسئولان نظام اسلامی برای آرمان‌ها دانست.