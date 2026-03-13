نمایش اقتدار ملی؛ اکبری: این حضور تا آزادی فلسطین ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر آدینه در حاشیه راهپیمایی روز قدس شهر سمنان در گفتگو با خبرنگاران به موضوع اهمیت راهپیمایی در روز قدس تاکید کرد و اظهار داشت: این روز در واقع اعلام حمایت قاطع ایران از فلسطین و سر دادن فریاد برائت از استکبار جهانی است.

وی حمایت از آرمان فلسطین را تعهد به عدالت و حقوق بین اللملل خواند و افزود: این روز در واقع به منزله ایجاد اهرم فشار بر جامعه جهانی برای پایان دادن به جنایت جنگی در منطقه است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به ایجاد انسجام در برابر دشمن و افزایش همبستگی اجتماعی تاکید کرد و اظهار داشت: این حضور حماسی مردم در عرصه تا آزادی قدس شریف و امت اسلام همچنان ادامه دار است.

اکبری حضور در راهپیمایی روز قدس را واجد دفاع ملی و همبستگی اجتماعی خواند و تصریح کرد: حمایت از آرمان فلسطین با منافع ملی و امنیت منطقه ای گره خورده است.

وی افزود: وحدت ملی در شرایط جنگی، نمایش اقتدار ملی و تقویت روحیه مقاومت و یادآوری آرمان های کلان نظام اسلامی از جمله مواردی که منجر به استحکام داخلی و کاهش فشار و تهاجم‌ و عقب رفتن دشمن می شود.