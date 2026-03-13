انقلاب ایران مقدمه ظهور امام زمان(عج) است؛ نقشه دشمنان خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر آدینه در سخنرانی راهپیمایی روز قدس در شهر سمنان و محل مصلای حضرت امیرالمومنین(ع) این شهر، با ابراز تسلیت قائد امت و لبیک به سید مجتبی خامنه‌ای، اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب بارها به حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس تاکید کردند.

وی ادامه داد: این اهمیت حضور گسترده مردم حاوی این پیام که با وحدت و همدلی همچنان تا نابودی اسراییل پشت سر رهبر معظم انقلاب ایستادیم و پیرو رهبر منتخب یک ملت هستیم.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه رمز گذر از همه بحران ها پیروی از ولایت فقیه است، ابراز داشت: این انقلاب مقدمه ظهور امام زمان عجل الله فرجه الشریف است.

کولیوند هدف دشمن را مسموم کردن ذهن جوانان و نابودی هویت آن ها دانست و تصریح کرد: خوشبختانه خون پاک شهدا حافظ این انقلاب بوده و تیر آن ها همواره بر سنگ خورده است.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب رهبر جدید و راهپیمایی مردم در روز قدس خون تازه به رگ های امت حزب الله و جبهه مقاومت دمیده است، ادامه داد: با حضور گسترده مردم در عرصه همواره نقشه های دشمن شکست خورده و اسراییل غاصب نابود است.

استاندار سمنان با بیان اینکه روز قدس یادگار ارزشمند امام خمینی(ره) برای جهان اسلامی بود و امروز شاهد ثمرات و برکات آن هستیم گفت: امروز نخستین روز قدسی را برگزار می کنیم که رهبر حکیم ما رهبری که ۳۷ سال بعد از امام(ره) این کشتی نجات را رهبری کرد و امروز در کنار حضرت علی(ع) حضور دارد، به شهادت رسیده است اما با انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای این یادگار ارزنده امام شهید راه امامین انقلاب ادامه خواهد داشت.

کولیوند افزود: نزدیک به هشت دهه قبل رژیم‌ منحوس صهیونیستی توسط سازمان ملل مجوز اشغال سرزمین هایی را داد که برای مسلمانان بود و ایران اسلامی این افتخار را دارد که در طول ۴۷ سال حیات با عزت خود هرگز این رژیم منحوس را به رسمیت نشناخت.

وی گفت: رژیم منحوس صهیونیستی در جنگ هایی که با جبهه مقاومت، مسلمانان و حزب الله لبنان و ... داشته همواره شکست خورده و جبهه مقاومت با دست خالی همیشه این رژیم‌ جعلی را ناکام گذاشته است.

استاندار سمنان به حمایت آمریکا از اسرائیل اشاره کرد و گفت: آمریکا در سال های اخیر از هیچ کمکی برای تغییر چهره خاور میانه و استحکام بخشی به صهیونیست ها دریغ نکردو پدید آوردن داعش در خاور میانه از جمله این اقدامات است که به کشته شدن هزاران زن و مرد و خرد و جوان و آوارگی میلیون ها نفر منجر شد.

کولیوند با بیان اینکه جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در برابر داعش ایستاد و اگر شهید سلیمانی و جبهه مقاومت نبود معلوم نیست چه بر سر عراق و منطقه می‌آمد بیان داشت: دشمن امروز به دنبال اقتصاد نیست بلکه به دنبال دین ما هستند و تلاش دارندتا با برنامه ریزی خودشان نسل جوان امروز را بی هویت کنند اما ایامی مانند روز قدس و حضور مردم در صحنه ها به آنان این اجازه را نخواهد داد و در نهایت شکست را بر آنان تحمیل خواهیم کرد.