«اتحاد» مهمترین سلاح برابر دشمن است؛ مسئولان خود را خادم مردم بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه پنجشنبه در هشتاد و دومین شب اجتماعات مردمی «شب های اقتدار» به میزبانی میدان مرکزی شهر سرخه با تاکید به اینکه انقلاب علیرغم گذران انواع بحران ها و توطئه‌ها همچنان با قوت در مسیر خود حرکت می کند، افزود: این به دلیل برخورداری انقلاب از پشتوانه هایی به نام ایمان مردم و رهبری بوده است.

وی با اشاره به اینکه امروز به برکت تکیه بر توان داخلی و نیروهای جوان و متخصص در حوزه های دفاعی ایران معادله قدرت را در منطقه تغییر داده است، ادامه داد: دشمنان نمی‌توانند علیه ایران تصمیم سازی کنند.

استاندار سمنان با تاکید به اینکه ایران متحد باعث شکست نقشه های دشمنان شده است، توضیح داد: از پیروزی انقلاب تا کنون دشمن با انواع حربه ها کوشید تا بر ذهن مردم اثر بگذارد اما با اتحاد ملت ایران همه آن ها منتهی به شکست شده است.

وی مهمترین سلاح برابر دشمن را وحدت، همدلی و تبعیت از ولایت فقیه دانست و اضافه کرد: با داشتن این رویه کشتی انقلاب همواره از دل سخت ترین طوفان ها و بحران ها به سلامت عبور کرده است.

استاندار سمنان خدمت صادقانه به مردم را کاری ماندگار دانست و بیان داشت: مسئولان باید همواره خود را خادم و خدمت گذار مردمی بدانند که پای انقلاب ایستادند.