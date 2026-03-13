نفت در آستانه رشد هفتگی؛ برنت از ۱۰۰ دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود تلاش ایالات متحده برای کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت، قیمت نفت در معاملات روز جمعه (۲۲ اسفند) در آستانه ثبت افزایش هفتگی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح روز جمعه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۲ سنت یا یک درصد افزایش به ۱۰۱ دلار و ۴۸ سنت برای هر بشکه رسید و در مسیر ثبت رشد هفتگی حدود ۱۰ درصدی قرار گرفت.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا برای تحویل در ماه آوریل با ۹۴ سنت یا یک درصد افزایش، به ۹۶ دلار و ۶۷ سنت برای هر بشکه رسید. این شاخص نیز در مسیر ثبت افزایش هفتگی بیش از ۶ درصدی قرار دارد.

این افزایش قیمت در حالی رخ داده است که آمریکا به برخی کشورها مجوز ۳۰ روزه برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه صادر کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، این اقدام را گامی برای ایجاد ثبات در بازارهای جهانی انرژی دانست که تحت تأثیر جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار گرفته‌اند.

با این حال، تحلیلگران معتقدند این اقدام نتوانسته محدودیت‌های گسترده‌تر عرضه را برطرف کند. امریل جمیل، تحلیلگر ارشد بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، اعلام کرد با وجود اقدام‌هایی مانند معافیت نفتی روسیه و آزادسازی بی‌سابقه ذخایر راهبردی نفت برای آرام کردن بازارها، قیمت نفت برنت در بورس بین‌المللی لندن (ICE) همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.

وی افزود بازار این اقدام را راهکاری کوتاه‌مدت می‌داند که به ریشه اصلی اختلال در عرضه نمی‌پردازد و اختلاف قیمت ماهانه نفت برای ماه‌های آینده نیز نشان‌دهنده ادامه کمبود در بازار است.

به گفته جمیل، قیمت نفت برنت نسبت به نفت آمریکا رشد بیشتری داشته است، زیرا اروپا بیشتر در معرض چالش‌های امنیت انرژی قرار دارد، در حالی که ایالات متحده به دلیل تولید داخلی تا حدی از آسیب‌پذیری خود کاسته است.

یانگ آن، تحلیلگر مؤسسه هایتونگ فیوچرز، نیز گفت صدور این مجوز نگرانی‌های بازار را تا حدی کاهش داده است، اما مسئله اصلی یعنی احیای کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان حل نشده باقی مانده است.

اطلاعیه آمریکا درباره نفت روسیه یک روز پس از آن منتشر شد که وزارت انرژی این کشور اعلام کرد برای مهار افزایش قیمت نفت، ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود برداشت خواهد کرد. این اقدام در هماهنگی با تصمیم کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی برای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی انجام شده است.

با این حال، تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه آی‌جی، در یادداشتی اعلام کرد آرامش موقت ناشی از آزادسازی ذخایر راهبردی نفت به سرعت با تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه از بین رفته است.

قیمت هر دو شاخص نفتی در معاملات روز پنجشنبه (۲۱ اسفند) نیز بیش از ۹ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از اوت ۲۰۲۲ رسید.