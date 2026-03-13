راهپیمایی روز قدس فریاد رسای وحدت و اقتدار جهان اسلام علیه صهیونیسم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران، با تقدیر از حضور گسترده مردم، این راهپیمایی را فریاد رسای وحدت و اقتدار جهان اسلام علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن توصیف کرد.

وی حضور پرشور مردم را پاسخی کوبنده به جنایات اخیر صهیونیست‌ها در فلسطین و دفاعی قاطع از آرمان قدس شریف عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با بیان اینکه ملت ایران همواره در خط مقدم مبارزه با ظلم و دفاع از مظلومان ایستاده است، افزود: حضور امروز مردم در راهپیمایی روز قدس، بار دیگر اثبات کرد که آرمان فلسطین در قلب ملت ایران زنده است و این ملت هرگز در برابر ظلم سکوت نخواهد کرد.

وی با اشاره به نماد مشت‌های گره‌کرده مردم که در حمایت از فلسطین به سوی آسمان بلند شده بود، این حرکت را نشانه‌ای از آمادگی ملت ایران برای دفاع از مقدسات و مقابله با هرگونه تجاوز دانست.

نورمفیدی، روز جهانی قدس را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان فلسطین و اعلام انزجار جهانی از اقدامات رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت اتحاد و همبستگی جهان اسلام در این زمینه تأکید کرد.

مردم شرکت کننده در راهپیمایی روز قدس در گرگان، همگام با سایر نقاط کشور و جهان، با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرده و انزجار خود را از اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشتند.