امام جمعه گناوه: انتخاب رهبر انقلاب دشمنان را مایوس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره به اینکه نعمت اهل بیت (ع) و امامت و ولایت از نعمت های بزرگی که خداوند به ما عنایت فرموده است، اظهار کرد: استمرار بخش این نعمت الهی علما،مراجع و فقها هستند .

وی با اشاره به شهادت امام و رهبر شهید امت در ماه مبارک رمضان گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی همه هستی خود را برای ملت و استقلال و سربلندی کشور فدا کرد و سرانجام با عزت و افتخار مانند جد خود امیرالمومنین علی (ع) به دست جنایتکاران به شهادت رسید .

وی ادامه داد: امام و رهبر ما در عین حال که مانند جد خود مظلوم بود اما مقتدر،شجاع، نترس در برابر همه توطئه های دشمنان ایستاد و توانست از این ملت و کشور حمایت کند و جان خود را در این راه تقدیم کرد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: همواره یکی از دعاهای رهبر شهید انقلاب شهادت در راه خدا بود و سرانجام در ماه مبارک رمضان در راه دین و قرآن و اهل بیت و ملت به شهادت رسید.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه شهادت رهبر انقلاب غم بزرگ و جانگداز برای ما بود،بیان کرد: اگر چه دشمنان در شهادت ایشان همانند شهادت امام حسین (ع) یا شهادت امیرامومنین علی (ع) شادی کردند و دوستداران انقلاب نگران سرانجام انقلاب و نظام توحیدی و ولایی بودند اما از آن جا که این نظام و انقلاب یکی ازبی نظیر ترین نظام های دینی و ولایی بعد از عصر ائمه (ع) است خداوند هیچ گاه مسلمین و مومنین را تنها نمی گذارد و در جاهای حساس و پیچ های تاریخی نصرت و ظفر و فتح خود را نصیب مسلمانان می کند.

وی ادامه داد: اگر چه جنگی نامتقارن علیه کشور ما آغاز شد و رهبر ما را به شهادت رساندند و تشکیل جلسات مجلس خبرگان رهبری به دلیل شرایط خاص جنگی با تاخیر انجام شد اما سرانجام نمایندگان این مجلس حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای ،رهبری حکیم ،جوان،فقیه،مدیر،مدبر،ساده زیست، از نسل کوثر با رای قاطع به عنوان رهبر انقلاب انتخاب و معرفی کردند.

وی ادامه داد: با انتخاب و معرفی رهبر معظم انقلاب اسلامی که خلف صالح امام شهید است دل های مومنان و قلب های مردم که مالامال از حزن و اندوه بود ، آرام و امیدوار و دشمنان نظام اسلامی و ملت ایران مایوس و نامید شدند.

وی بیان کرد: خداوند در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و در شب قدر رهبری ایشان و بهترین تقدیرها را برای ملت ایران و جهان اسلام و آزادی خواهان جهان مقدر کرد.

وی با اشاره به اولین پیام رهبر معظم انقلاب در شب گذشته گفت: نقشه راه فصل جدید انقلاب اسلامی در اولین پیام مقام معظم رهبری برای مردم و مسئولان ترسیم شد و این پیام تاریخی را می توان به عنوان یک بیانیه راهبردی در آستانه فصل جدید انقلاب اسلامی دانست که در آن خطوط قرمز برای دشمنان ، مردم و مسئولان مشخص شد.

وی با اشاره به اینکه این بیانیه راهبردی و پیام حاوی ۶ محور اساسی است ،گفت: استمرار و تثبیت خط امام راحل و رهبر شهید امت و تاکید بر استمرار راه امامین انقلاب و توصیف امام شهید به عنوان گوهری تابناک و چهره ای ممتاز در طول تاریخ حکمرانان ایران از محور های این بیانیه است.

وی بیان کرد: حضور عمارگونه مردم در شهرهای و حسینیه و مساجد و میدان ها، و خیابان ها، در شرایطی که ما رهبر نداشتیم خداوند این امت مجاهد را جایگزین کرد و به منزله نعمت جایگزین نقش رهبری و ضمانت اقتدار کشور را بر عهده گرفتند.

وی نمایش قدرت و تقویت بازدارندگی را سومین محور پیام ایشان برشمرد و گفت: رهبری با قدرت به دشمنان هشدار داد و برای ادامه استفاده از اهرم تنگه هرمز جبهه جدیدی در صورت لزوم ، انتقام قاطع برای تک تک شهدا و دریافت غرامت یا جبران خسارت وارده از سوی دشمن در جنگ رمضان ،تاکید کردند.

وی ادامه داد: امام خامنه ای ضمن تاکید بر دوستی با ۱۵ کشور همسایه هشدار دادند که پایگاه های آمریکا در این کشورها هدف مشروع جمهوری اسلامی خواهد بود و از همسایگان خواستند تکلیف خود را در متجاوزان به ایران اسلامی مشخص کنند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر دشمن غرامت نپردازد به همان اندازه از اموال آنها نابود خواهیم کرد، یادآور شد: این یک گفتمان جدید در عرصه حقوق بین المللی به روایت جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام رکنی حسینی به وحدت و انمسجام ملی از دیگر محورهای پیام مقام معظم رهبری اشاره کرد و اضافه کرد: معظم له ضمن پرهیز از نقاط اختلاف و بر لزوم حفظ حضور در صحنه به عنوان رمز پیروزی و عبور از پیچ تاریخی در مسیر انقلاب تاکید فرمودند .

وی بیان کرد: افق نهایی این چشم انداز بستر سازی برای ظهور مجی عالم بشریت (عج) است ،همانگونه که معظم له پیام خود را با سلام به صاحب اصلی مملکت آغاز کرد و در نهایت به اعتلای پرچم حق و زمینه سازی برای حکومت عدل منتهی خواهد شد.

وی ادامه داد: امروز بر همه ایرانیان است که با قدرت در صحنه حاضر شویم تا مسئولان کشوری و لشکری به عنوان پشتوانه عظیم ملت ایران هژمونی نظام سلطه را در هم شکنند و پرچم پرافتخار «اشهد ان علیا ولی الله» در بلندای جهان به اهتزاز در آید.

وی ادامه داد: ایران اسلامی با خون شهیدان و سرداران و قله های جهانی را فتح می کند و به عنوان یک قدرت بلامنازع در عالم است.

امام جمعه گناوه با اشاره به جنایات دشمنان صهیونیستی آمریکایی در حمله به مردم بی دفاع و کودکان معصوم و بی گناه و زیرساخت ها بیان کرد: امروز دشمنان در مواجهه با ایران اسلامی مستاصل شده است و ایران اسلامی در برابر بزرگترین قدرت های دنیا و کشورهای حامی آنها ایستاده است .

وی گفت: دشمن حتی تصور وضعیت کنونی را هم نمی کرد و راهی جز حال تسلیم شدن در برابرایران اسلامی ندارد .

وی ادامه داد: امروزایران اسلامی تمام دنیا را تحت تاثیر قدرت خود قرار داده است و همه کارشناسان و تحلیلگران غیر معاند به پیروزی ایران اسلامی اذعان دارند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اگر ۳۰ سال پیش شعار می دادیم که تنگه هرمز را می بندیم امروز این شعار محقق شده است .

وی ادامه داد: در حالی که دشمنان در روزهای نخست مردم ما را تهدید می کردند امروز پی به ناتوانی های خود برده اند و موشک های این ملت در قلب دشمن قرار گرفته است، امروز عزت از آن ایران اسلامی است و همه پایگاه های دشمن در منطقه را بمباران و با خاک یکسان کرده است.

وی بیان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز حتی یک کشور جرات شلیک یک موشک را به خاک آمریکا نداشت امروز ایران اسلامی پایگاه هایی را در منطقه و غرب آسیا بمباران کرده و زیر موشک ها قرار گرفت است و همین کشورهیی منطقه که پای این کشور را به منطقه بازکردند نیز دریافته انمد که این نها برای آنها منیت آور نیست بلکه تهدید نیز محسوب می شود.

وی گفت: آینده از آن کشور شهیدان و امام شهیدان است و ایران اسلامی شگفتانه های زیادی دارند که این تازه اول جنگ است .

امام جمعه گناوه بیان کرد: همه ما تا آخرین قطره خون خود و تا گرفتن انتقام امام شهید و فرماندهان،سرداران و سربازان و مردم مظلوم و بی گناه و کودکان شهید خود را از دشمن نگیریم از پا نخواهیم نشست.

وی گفت: امروز به تعبیر پیامبر در جنگ احزاب کفر یک طرف و حق در یک طرف قرار گرفته است و جبهه حق و باطل مشخص است .

حجت الاسلام رکنی حسینی از حضور حماسی و پرشور مردم و مسئولان در صحنه های و عرصه های مختلف تقدیر کرد و گفت: همه مردم ایران و نیروهای مسلح حول محور ولایت در برابر دشمنان ایستاده است و وعده الهی به زودی با پیروزی ملت ایران محقق خواهد شد.

امام جمعه گناوه ویژه راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد بیان کرد: امروز حضور مردم شهرستان در راهپیمایی روز قدس بی نظیر بود و ملت همچون همیشه نشان دادند که در هر شرایطی پای انقلاب و نظام اسلامی ایستاده اند.