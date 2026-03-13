  1. استانها
  2. قم
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

حضور مردم در راهپیمایی قدس نشانه ایستادگی پای آرمان‌های انقلاب است

حضور مردم در راهپیمایی قدس نشانه ایستادگی پای آرمان‌های انقلاب است

قم- استاندار قم گفت: حضور معنادار مردم در این راهپیمایی نشان داد ملت ایران همچنان با قدرت پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است.

به گزارش مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی دشمن‌شکن روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگاران، از حضور پرشور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهر مقدس قم تقدیر کرد و این حضور را نشانه ایستادگی ملت پای ایران اسلامی توصیف کرد.

استاندار قم با اشاره به حضور گسترده و معنادار مردم در راهپیمایی روز قدس امسال اظهار کرد: مردم عزیزمان بار دیگر نشان دادند که پای ایران اسلامی ایستاده‌اند و با حضور خود در صحنه از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

وی تأکید کرد: ملت ایران همواره در بزنگاه‌های مهم تاریخی با حضور آگاهانه خود از کشور و آرمان‌های انقلاب صیانت کرده‌اند و امروز نیز این حضور گسترده پیام روشنی برای دشمنان دارد.

بهنام‌جو در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران نشان داده‌اند که از مبارزه با دشمنان خسته نمی‌شوند و همواره در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم خواهند ماند.

کد خبر 6773869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها