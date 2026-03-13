به گزارش مهر، اکبر بهنام‌جو ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی دشمن‌شکن روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگاران، از حضور پرشور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهر مقدس قم تقدیر کرد و این حضور را نشانه ایستادگی ملت پای ایران اسلامی توصیف کرد.



استاندار قم با اشاره به حضور گسترده و معنادار مردم در راهپیمایی روز قدس امسال اظهار کرد: مردم عزیزمان بار دیگر نشان دادند که پای ایران اسلامی ایستاده‌اند و با حضور خود در صحنه از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.



وی تأکید کرد: ملت ایران همواره در بزنگاه‌های مهم تاریخی با حضور آگاهانه خود از کشور و آرمان‌های انقلاب صیانت کرده‌اند و امروز نیز این حضور گسترده پیام روشنی برای دشمنان دارد.



بهنام‌جو در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران نشان داده‌اند که از مبارزه با دشمنان خسته نمی‌شوند و همواره در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم خواهند ماند.