به گزارش مهر، اکبر بهنامجو ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی دشمنشکن روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگاران، از حضور پرشور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهر مقدس قم تقدیر کرد و این حضور را نشانه ایستادگی ملت پای ایران اسلامی توصیف کرد.
استاندار قم با اشاره به حضور گسترده و معنادار مردم در راهپیمایی روز قدس امسال اظهار کرد: مردم عزیزمان بار دیگر نشان دادند که پای ایران اسلامی ایستادهاند و با حضور خود در صحنه از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع میکنند.
وی تأکید کرد: ملت ایران همواره در بزنگاههای مهم تاریخی با حضور آگاهانه خود از کشور و آرمانهای انقلاب صیانت کردهاند و امروز نیز این حضور گسترده پیام روشنی برای دشمنان دارد.
بهنامجو در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران نشان دادهاند که از مبارزه با دشمنان خسته نمیشوند و همواره در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ثابتقدم خواهند ماند.
قم- استاندار قم گفت: حضور معنادار مردم در این راهپیمایی نشان داد ملت ایران همچنان با قدرت پای آرمانهای انقلاب ایستاده است.
نظر شما