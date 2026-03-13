حبیبی: هیمنه آمریکا شکسته و ایران به قدرتی جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در سخنرانی روز جهانی قدس در شهر کرمانشاه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و قدرتنمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ سال حماسهها و آزمونهای بزرگ بود؛ سالی پرحادثه که در آن عظمت و اقتدار ملت ایران برای جهانیان آشکار شد.
وی با بیان اینکه آمریکای جهانخوار دو بار میز مذاکره را به میدان جنگ تبدیل کرد، افزود: در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان دشمن تصور میکرد که این نبرد ظرف دو روز به پایان خواهد رسید، اما ملت ایران مقتدرانه ایستاد و اراده دشمن صهیونیستی و آمریکایی را لگدمال کرد. با این حال شرایط همچنان حساس و خطیر است و میدان را نباید رها کنیم.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: در دیماه گذشته دشمن شکستخورده تلاش کرد اعتراضات مردمی را به انحراف بکشاند و اغتشاشات تروریستی ایجاد کند، اما ملت ایران با هوشیاری و بصیرت و با حضور آگاهانه خود، این فتنه را ناکام گذاشت.
وی با اشاره به حوادث تلخ سال جاری افزود: دشمن جنایتکار با ترور رهبر عظیمالشأن انقلاب داغ بزرگی بر دل ملت ایران گذاشت و مردم را عزادار کرد، اما این مصیبت هرچند سنگین بود، نتوانست اراده ملت را بشکند و ایران مقتدرانه پاسخ دشمن را داد و دنیا را شگفتزده کرد.
شهادت فرماندهان، افتخار ملت ایران است
حبیبی با اشاره به شهدای بزرگ این مسیر گفت: در این حوادث، دو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دو فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده هوافضا، وزیر دفاع و دهها فرمانده فداکار به شهادت رسیدند. این شهادتها اگرچه داغی بزرگ است، اما افتخاری برای ملت ایران محسوب میشود، چرا که حراست از عزت و اقتدار کشور ارزشی فراتر از هر چیز دارد و هر قطره خون شهید اراده ملت را استوارتر کرده است.
وی با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: رئیسجمهور متوهم آمریکا تصور میکرد این جنگ مانند یک بازی کامپیوتری است و میتواند در ۴۸ ساعت به مرحله پایانی برسد، اما به فضل الهی، هدایت امام زمان (عج)، شجاعت نیروهای مسلح و هوشیاری ملت ایران، کشورمان نشان داد که پایان هر جنگ در دست اوست.
استاندار کرمانشاه افزود: توانمندیهای خیرهکننده موشکی و پهپادی ایران در نبرد با دستکم ۱۴ کشور حامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تمامی منافع دشمن را زیر ضرب برده است و دلاوران کشورمان از اتاقهای فرماندهی تا خط مقدم مرزی، دشمن را ناکام گذاشتهاند.
انتخاب رهبر جدید جلوه اقتدار نظام است
وی با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی اظهار کرد: انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای بهعنوان خلف صالح رهبر شهید، جلوهای از بلوغ، حکمت و اقتدار نظام اسلامی است و تصمیم مجلس خبرگان رهبری در چنین شرایط حساسی اقدامی شجاعانه، دقیق و انقلابی بود.
حبیبی ادامه داد: آیتالله سید مجتبی خامنهای فقیهی جامعالشرایط و شخصیتی آگاه به ساختارها و مناسبات کشور است و بیتردید با تجربه و شناخت عمیق خود کشتی انقلاب اسلامی را در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت هدایت خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: نبرد اخیر نشان داد که ایران اسلامی به جایگاهی رسیده است که از این پس هیچ معادلهای در جهان بدون حضور جمهوری اسلامی ایران قابل حل نخواهد بود.
وی افزود: این جنگ، جنگ ارادهها بود و ملت ایران نشان داد که هرگز ذلت را نمیپذیرد و مصداق شعار «هیهات منالذله» است؛ مردمی آگاه و زمانشناس که حتی در شرایط موشکباران و بمباران نیز میدان را خالی نکردند.
مردم کرمانشاه سینه ستبر ایران اسلامی هستند
حبیبی با تجلیل از مردم استان کرمانشاه گفت: مردم این استان با غیرت، وفادار و موقعیتشناس هستند و حضور باشکوه آنان در صحنههای مختلف نشاندهنده پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر شهید و رهبر جدید انقلاب است.
وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) افزود: امام راحل فرمودهاند این امت از امت زمان پیامبر (ص) برتر است و امروز بهروشنی میتوان مصداق این سخن را در ملت ایران مشاهده کرد.
استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با اشاره به جنگ اقتصادی و روانی دشمن اظهار کرد: دشمن تلاش داشت همزمان با حملات نظامی، معیشت مردم و خدمات زیرساختی کشور را دچار اختلال کند، اما مسئولان دولت و نظام با تمام توان پای کار بودند و اجازه ندادند خدماترسانی متوقف شود.
وی افزود: در استان کرمانشاه نیز اوج همدلی و انسجام میان مسئولان شکل گرفت تا خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه داشته باشد و تولید و فعالیتهای اقتصادی استان نیز متوقف نشود.
حبیبی از تشکیل پنج کارگروه تخصصی در استان خبر داد و گفت: کارگروه امنیت بهصورت مستمر وضعیت استان را رصد کرد و خوشبختانه در این مدت حتی یک مورد ناامنی در استان گزارش نشد.
وی افزود: کارگروه مدیریت بحران نیز بهصورت شبانهروزی تأمین آب، برق، گاز و ارتباطات را پیگیری کرد و کارگروه تنظیم بازار نیز وضعیت بازار و معیشت مردم را مدیریت کرد.
تداوم خدماترسانی در کنار دفاع از کشور
استاندار کرمانشاه در پایان گفت: در حوزه بازسازی مناطق آسیبدیده نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهعنوان متولی و جمعیت هلالاحمر برای اسکان خانوادههای آسیبدیده وارد عمل شدند و همه دستگاهها در میدان خدمت حضور دارند.
وی تأکید کرد: صدای غرش شیران کرمانشاه از فراز کوههای بازیدراز تا عمق وجود دشمنان طنینانداز شده است؛ مرزداران شجاع ایستادهاند و خادمان مردم نیز در ادارات با تمام توان در حال خدمترسانی هستند و مسئولان با همه توان در کنار مردم خواهند ماند.
