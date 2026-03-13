۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

دستگیری یکی از عوامل وابسته به سرویس‌های جاسوسی صهیونی در لرستان

خرم‌آباد- مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان از ضربات مهلک پی در پی به شبکه‌های جاسوسی در این استان و دستگیری یکی از عوامل وابسته به سرویس‌های جاسوسی صهیونی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان روز جمعه اعلام کرد: «مردم شریف استان لرستان؛ در عملیاتی تحسین‌برانگیز، فرزندان غیور و هوشیار شما در انتظامی استان، با همکاری ارزشمند مردمی و با اتکاء به اقدامات اطلاعاتی و پلیسی دقیق، یکی از عوامل نفوذی وابسته به سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی را حین تصویربرداری از برخی اماکن، شناسایی و دستگیر نمودند.

این ضربه قاطع به شبکه‌های جاسوسی، در ادامه دستگیری ۶ نفر دیگر در همین راستا صورت گرفته است.

هوشیاری مثال‌زدنی پلیس و همراهی و همکاری همیشگی مردم، پشتوانه امنیت پایدار در استان است.»

