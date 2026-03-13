تداوم اجتماعات شبانه مردم استان ایلام تا ۲۹ اسفندماه 

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مراسم به مانند شب‌های گذشته هر شب از ساعت ۲۱ در میدان آیینی ۲۲ بهمن برگزار و ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، حضور پرشور و گسترده مردم ولایت‌مدار استان ایلام در طول ۱۴ روز گذشته در نقاط مختلف قابل تقدیر و تشکر ویژه است.

حجت الاسلام علی چراغی پور با اشاره به تجدید بیعت مردم با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای ، گفت: مردم ایلام در روز جهانی قدس بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی بیعت کردند و همواره در خدمت رهبری و تابع دستورات ایشان خواهند بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام از عموم مردم ایلام و شهرستان‌های تابعه دعوت کرد تا با حضور در این مراسم، نقشه دشمنان انقلاب را نقش بر آب کرده و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی، آمریکا و صهیونیسم بکوبند.