به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه جمعه با حضور در مرکز انتقال خون سمنان به پویش ملی «اهدای خون» پیوست و با قدردانی از مدیران و کارکنان اداره‌کل انتقال خون استان سمنان، از بخش‌های مختلف آزمایشگاه، مرکز نگهداری، اهدا و انتقال خون بازدید و از عموم مردم استان دعوت کرد تا در این کار خیر پیشگام شوند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نذر خون، این نذر را یکی از با برکت‌ترین نذورات مردم متدین استان دانست و اعلام کرد: اهدای خون می‌تواند زندگی بیماران را نجات بدهد.

محمد کاظم امیدیان مدیرکل انتقال خون استان سمنان نیز در سخنانی ضمن قدردانی از مردم استان بابت مشارکت در پویش اهدای خون بیان کرد: مراکز انتقال خون سراسر استان در ماه مبارک رمضان همه‌روزه از ساعت ۱۹:۳۰ آماده دریافت خون از اهداکنندگان هستند.