جنجال انگشت ششم نتانیاهو؛ رسوایی ویدئوی جعلی از «بی بی» 

به گزارش خبرگزاری مهر، غیبت نسبتا طولانی مدت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که این روزها خبرهایی از خروج وی از سرزمین های اشغالی در نتیجه شدت حملات موشکی ایران به تل آویو مطرح شده، رسانه های صهیونیستی را دچار سردرگمی کرده است.

در همین راستا، تل آویو با انتشار سخنرانی ویدیوئی جدیدی از نتانیاهو سعی کرد به این گمانه زنی ها پایان دهد، اما هزاران کاربر در پلتفرم ایکس اعلام کردند که این تصاویر ممکن است با استفاده از هوش مصنوعی تولید یا ویرایش شده باشند.

راشا تودی در این رابطه می نویسد که حدس و گمان‌ها زمانی آغاز شد که کاربران شبکه‌های اجتماعی شروع به بررسی دقیق سخنرانی ویدیویی نتانیاهو کردند و بر روی صحنه‌ای تمرکز کردند که به نظر می‌رسید دست نتانیاهو در نزدیکی میکروفون تغییر شکل داده است. کاربران فضای مجازی در تحلیل این تصاویر گفتند که این تصویر به جای ۵ انگشت، ۶ انگشت را نشان می‌دهد. اختلال در تعداد انگشتان دست، از مدت ها پیش به عنوان پاشنه آشیل تصاویر ساختگی تولید شده توسط هوش مصنوعی شناخته می شود.

پست‌های انتقادی در خصوص جعلی بودن این ویدیو نه تنها نتوانست ادعای تل آویو در خصوص فعالیت های کاری عادی نتانیاهو را اثبات کند، بلکه به رسوایی برای این رژیم تبدیل شده و میلیون‌ها بازدید خورد و چندین هشتگ مرتبط با ویدیو شروع به انتشار کردند.