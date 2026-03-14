  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

جنجال انگشت ششم نتانیاهو؛ رسوایی ویدئوی جعلی از «بی بی» 

در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی از چند روز پیش در رسانه های صهیونیستی ظاهر نشده، انتشار ویدیوی جعلی از وی با ۶ انگشت، جنجال گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به پا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غیبت نسبتا طولانی مدت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که این روزها خبرهایی از خروج وی از سرزمین های اشغالی در نتیجه شدت حملات موشکی ایران به تل آویو مطرح شده، رسانه های صهیونیستی را دچار سردرگمی کرده است.

در همین راستا، تل آویو با انتشار سخنرانی ویدیوئی جدیدی از نتانیاهو سعی کرد به این گمانه زنی ها پایان دهد، اما هزاران کاربر در پلتفرم ایکس اعلام کردند که این تصاویر ممکن است با استفاده از هوش مصنوعی تولید یا ویرایش شده باشند.

راشا تودی در این رابطه می نویسد که حدس و گمان‌ها زمانی آغاز شد که کاربران شبکه‌های اجتماعی شروع به بررسی دقیق سخنرانی ویدیویی نتانیاهو کردند و بر روی صحنه‌ای تمرکز کردند که به نظر می‌رسید دست نتانیاهو در نزدیکی میکروفون تغییر شکل داده است. کاربران فضای مجازی در تحلیل این تصاویر گفتند که این تصویر به جای ۵ انگشت، ۶ انگشت را نشان می‌دهد. اختلال در تعداد انگشتان دست، از مدت ها پیش به عنوان پاشنه آشیل تصاویر ساختگی تولید شده توسط هوش مصنوعی شناخته می شود.

پست‌های انتقادی در خصوص جعلی بودن این ویدیو نه تنها نتوانست ادعای تل آویو در خصوص فعالیت های کاری عادی نتانیاهو را اثبات کند، بلکه به رسوایی برای این رژیم تبدیل شده و میلیون‌ها بازدید خورد و چندین هشتگ مرتبط با ویدیو شروع به انتشار کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      82 69
      پاسخ
      ایشاا… که سقط شده باشه
    • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      63 84
      پاسخ
      او مرده است و به زودی فلسطین آزاد خواهد شد. امریکا شکست خورد.
    • با سلام و آرزوی پیروزی برای رزمندگانمان FR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      55 59
      پاسخ
      اگرچه واقعا امیدوارم که به درک واصل شده باشه و به زودی اون تروریست های دیوسیرت آدمخوار هگست، ترامپ، روبیو و .. هم بهش بپیوندن در جهنم. اما این احتمال هم وجود داره که این بخشی از تاکتیک های فریب رژیم تروریست اسرائیل باشه. چونکه بعیده که رژیمی که کارش در طول هفتاد سال عمر ننگینش دروغپردازی، فریب و ترور بوده، شش انگشتی بودن ویدیوی تولید شده توسط ای آی رو ندیده باشه. شاید می خوان القا کنن که با مرگ نتانیاهو ایران تا حدودی انتقام شهداش رو گرفته و اون رو به پذیرش آتش بس مجاب کنن.
    • رهبرم آقا مجتبی IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      58 64
      پاسخ
      ان شاءالله که به درک واصل شده و الان در جهنم داره پدیرایی میشه امیدوارم به حق خونهای کودکان و زنانی که در فلسطین و ایران بیگناه ریخته مشمول عداب دنیوی و اخروی شود . تا دل من خنک شود.
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      51 65
      پاسخ
      انشاالله روزی تکه تکه شوی تو وترامپ احمق تر از خودت به قعر جهنم واصل شوید کثافتهای اشغال
    • US ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      48 72
      پاسخ
      بی بی سقط شده
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      45 72
      پاسخ
      چرا بعضی ها نظرات منفی میدن ؟!! وطن فروش هستید ؟ مرگ نتانیاهو باید بازخورد مثبت داشته باشد ، غیرت داشته باشیم و شهادت مظلومانه کودکان میناب یادمون نره
      • ناشناس IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
        31 52
        این ها دشمنن میخوان با منفی دادن روحیه مردم و افکار مردم و خراب کنن مثلا اینطوری میخوان نشون بدن که افراد مخالف جمهوری اسلامی خیلی زیادن اما اونقدر احمقن که فقط تو مجازی تعدادشون زیاده
      • IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
        17 26
        این ها همگی از فرقه کثیف و وطن فروش پهلوی هستند. آرزوی بازگشت سلطنت رو به گور نجستون خواهند برد.
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      46 54
      پاسخ
      انشالله که کشته شده باشه.
    • ايرانى IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      45 67
      پاسخ
      الهى كه به درك واصل شن با اون زردك عوضى پر ادعا ،و زنده باد ايران و تمام كسايى كه از كشور پاسدارى ميكنن و لعنت بر همه وطن فروشان
    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      42 57
      پاسخ
      کاش علاوه بر خودش، کثافت‌های داخلیش هم سقط بشن کل کره زمین روی آرامش رو ببینه
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      36 50
      پاسخ
      خداوند لعنتش کنه توی اون دنیا ازش پذیرایی خوبی میکنند سگ کثیف
    • شیرین صفوی IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      36 52
      پاسخ
      یعنی میشه سقط شده باشه
    • مریم IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      19 36
      پاسخ
      مرده واقعا؟
      • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
        4 8
        معلوم نیست
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      18 26
      پاسخ
      نتانیاهو کشته بشه جشن میگیریم توخیابونها
    • اکبر US ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      13 25
      پاسخ
      نتان یاهو معمولا در زمان بحرانی به برلین میرود.بسیار بسیار ترسو است. میگویند ترس برادر مرگ است.لذا او همواره مرگ را احساس می‌کند.امیدوارم این بار واقعا مرده باشد.منطقه و جهان از شر او در امان باشد.
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      15 32
      پاسخ
      اگر از نظر آماری دوستانی که تحصیلات دانشگاهی دارند بررسی انجام دهند خواهند فهمید که حدود 90 درصد از زیرساختهای رژیم اشغالی از بین رفته و توان نظامی لازم را ندارند و نیروهای عملیاتی آنها بر اساس گزارش های غربی رو به نابودی هستند و یا متواری شده اند. ملت ایران اگر با اراده هر شب در خیابان باشند و به نیروهای مسلح انرژی بدهند قطعا اسرائیل نابود خواهد شد، نابودی اسرائیل یعنی نابودی وجهه امریکا در جهان و بی آبرو شدن آنها در دنیای سیاست. قطعا از این پس ایران هژمون جهانی خواهد بود. کمتر از یک ماه دیگر
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      25 27
      پاسخ
      مرگ بر اسراییل
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      22 28
      پاسخ
      مرگ بر نتانیاهو یهودی اجنبی
    • خدامراد بابائی IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      7 12
      پاسخ
      امیدوارم که به سزای اعمال شیطانی اش ..کودک کشی وقتل وعام مردم بی دفاع و غیر نظامی فلسطینی و لبنانی و سوری و یمنی و ایرانی و غارت دارایی های مختلف ملت های منطقه جهت منافع شخصی و نظامی رژیم صهیونسیتی و اربابان آمریکایش ،،رسیده باشد و من به یقین میگویم که نتانیاهو و سایر سفاکان و قاتلان ویاغیان وحیوان صفتان صهیونیستی حتما به نتیجه اعمال خود خواهند رسید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها