فرهاد کمال غریبی سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ساحلی به میزبانی چین اظهار کرد: در چند ماه اخیر با برنامه ریزی خوبی که انجام شده بود تمرینات تیم ملی برگزار شد و بچهها همه با انگیزه در اردوها حاضر بودند. ولی با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان اردوها فعلا تعطیل شده اما بازیکنان در خانه به صورت انفرادی روند آماده سازی خود را دنبال میکنند و کادر فنی را از طریق ارسال ویدیو در جریان تمرینات خود قرار می دهند.
وی افزود: بازیکنان تیم ملی کبدی ایران ناامید نیستند و در تلاش اند باز هم پرچم کشور عزیزمان را در میادین بینالمللی به اهتزاز دربیاورند. بازیهای ساحلی قرار است فروردین ۱۴۰۵ به میزبانی چین برگزار شود و طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است ۲۸ فروردین کاروان ایران راهی این مسابقات شود. تا این لحظه خبری از لغو اعزام به ما اعلام نشده بنابراین با انگیزه و امید مسیر تعیین شده را ادامه خواهیم داد.
سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی در پایان با محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونسیتی به خاک کشور عزیزمان گفت: در حال حاضر حضور مردم در مراسمهای مختلف توطئه دشمنان را نقش بر آب کرده است. مردم نشان دادهاند پای رهبری و کشورشان ایستادهاند و اجازه دخالت به بیگانگان را نمیدهند. مطمئنا این جنگ هم مانند خیلی از جنگهای دیگر به پایان خواهد رسید ولی بدون شک مردم ایران نشان دادند که چگونه سرسپرده خاک وطنشان هستند و پیروزی در نهایت برای این مردم خواهد بود.
نظر شما