تداوم ناپایداری شدید دریایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان، در آسمان استان گذر ابر مورد انتظار است و وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی برروی مناطق دریایی بویژه خلیج فارس، سواحل و جزایر، پاره ای نقاط دور از ساحل استان بویژه شهرستان پارسیان، مناطق غربی استان همچنین ارتفاعات پیش بینی می شود و طی ساعاتی سبب بروز گرد و غبار، کاهش موقتی کیفیت هوا و کاهش دید افقی نیز خواهد شد.

دریا به خصوص در ساعات بعدازظهر و شب مواج خواهد شد و بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی جدا اجتناب نمایند و تمهیدات لازم در بنادر استان بویژه بنادر غربی استان صورت بپذیرد.

این شرایط ناپایدار دریایی تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت و دریا کماکان برای ترددهای دریایی ناایمن خواهد بود.

به لحاظ دمایی در این مدت نوسانات ۱ تا ۳ درجه ای دما در استان پیش بینی می شود.