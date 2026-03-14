  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۱

با هنجارشکنی و ناامنی در چهارشنبه‌سوری برخورد قاطع می‌شود

کرمانشاه - دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با هشدار نسبت به رفتارهای پرخطر در چهارشنبه‌سوری گفت: دستگاه قضایی با هرگونه هنجارشکنی و اقدام ناامن‌کننده بدون اغماض برخورد می‌کند.

حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبه‌سوری اظهار کرد: هرگونه هنجارشکنی، ایجاد ناامنی و رفتارهای مخاطره‌آمیز در چهارشنبه آخر سال با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران در شرایط مقابله و دفاع در برابر تهاجمات آشکار دشمنان خارجی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و در چنین وضعیتی حفظ آرامش و امنیت داخلی اهمیت مضاعفی دارد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: برگزاری مراسم پرخطر و استفاده از مواد محترقه در این شرایط اقدامی غیرمسئولانه و فاقد وجاهت قانونی محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با هر فرد یا گروهی که موجب اخلال در نظم عمومی شود، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

کریمی ادامه داد: تمامی ضابطان قضایی شامل نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در حالت آماده‌باش قرار دارند و موظفند با هرگونه بی‌نظمی، هنجارشکنی، رفتار تحریک‌آمیز یا اقدام مشکوک در سطح شهرها برخورد بازدارنده و قانونی داشته باشند.

وی همچنین نسبت به افزایش آسیب‌های جسمی ناشی از استفاده از مواد محترقه هشدار داد و گفت: در شرایطی که بیمارستان‌ها و کادر درمان کشور همزمان مسئولیت‌های سنگین امدادرسانی را بر عهده دارند، بروز حوادث ناشی از بی‌احتیاطی می‌تواند فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد کند.

دادستان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: امنیت مردم و ثبات اجتماعی خط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه داده نخواهد شد افراد با سوءاستفاده از آیین‌ها یا احساسات عمومی، زمینه ایجاد ناامنی، آشوب یا قانون‌گریزی را فراهم کنند.

کد خبر 6774250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها