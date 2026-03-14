حمیدرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به چهارشنبهسوری اظهار کرد: هرگونه هنجارشکنی، ایجاد ناامنی و رفتارهای مخاطرهآمیز در چهارشنبه آخر سال با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران در شرایط مقابله و دفاع در برابر تهاجمات آشکار دشمنان خارجی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و در چنین وضعیتی حفظ آرامش و امنیت داخلی اهمیت مضاعفی دارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: برگزاری مراسم پرخطر و استفاده از مواد محترقه در این شرایط اقدامی غیرمسئولانه و فاقد وجاهت قانونی محسوب میشود و دستگاه قضایی با هر فرد یا گروهی که موجب اخلال در نظم عمومی شود، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
کریمی ادامه داد: تمامی ضابطان قضایی شامل نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در حالت آمادهباش قرار دارند و موظفند با هرگونه بینظمی، هنجارشکنی، رفتار تحریکآمیز یا اقدام مشکوک در سطح شهرها برخورد بازدارنده و قانونی داشته باشند.
وی همچنین نسبت به افزایش آسیبهای جسمی ناشی از استفاده از مواد محترقه هشدار داد و گفت: در شرایطی که بیمارستانها و کادر درمان کشور همزمان مسئولیتهای سنگین امدادرسانی را بر عهده دارند، بروز حوادث ناشی از بیاحتیاطی میتواند فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد کند.
دادستان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: امنیت مردم و ثبات اجتماعی خط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه داده نخواهد شد افراد با سوءاستفاده از آیینها یا احساسات عمومی، زمینه ایجاد ناامنی، آشوب یا قانونگریزی را فراهم کنند.
نظر شما